Kamera internetowa zarejestrowała skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie kierowcy w Szczecinie. Nieużywanie kierunkowskazów, przejeżdżanie przez ciągłą linię – to nic. Auto przemknęło tuż przed kobietą przechodzącą przez zebrę.

2 lutego, w piątek, tuż po godz. 16 pan Jakub zauważył na ulicy Niemierzyńskiej kierowcę bmw, który zachowywał się na drodze skrajnie niebezpiecznie. Przyspieszał gwałtownie i próbował wymijać pojazdy w niebezpieczny sposób.

Tiry ścigały się na drodze. Jest wyrok Wielotonowe... czytaj dalej » - Niecierpliwił się i naciskał na mnie. W pewnym momencie ominął pojazd, stojący tuż przed przejściem dla pieszych, po którym szła kobieta – opowiada pan Jakub. Po tym niebezpiecznym manewrze przyspieszył i szybko odjechał.

Policja zajmuje się sprawą

Bmw musiało jednak zatrzymać się na światłach i auto pana Jakuba go dogoniło. – Jechałem dalej zgodnie z przepisami, a on lawirował między pojazdami, wyprzedzał przecinając ciągłą linię. Nie używał kierunkowskazu, ale wiadomo, że nie wszystkie modele BMW mają takie akcesorium na wyposażeniu – ironizuje nasz widz.

Mimo swojej niebezpiecznej jazdy, kierowca bmw nie zyskał czasu. Będzie się za to musiał tłumaczyć przed policją, bo pan Jakub zgłosił sprawę funkcjonariuszom. Szczecinianin opublikował także film na serwisie internetowym. Ku przestrodze.

- Takie sytuacje niestety bardzo często się powtarzają. Nie zależy mi na rozgłosie. Chciałbym, żeby na drogach było bezpieczniej – tłumaczy.

Jak poinformowała nas nadkom. Alicja Śledziona, rzecznik zachodniopomorskiej policji, policjanci dotarli już do kierowcy bmw. Za rażące narażenie przepisów odebrano mu prawo jazdy. Zatrzymany przyznał się do wszystkiego. Funkcjonariusze zaproponowali mu dobrowolne poddanie się karze 3 tysięcy złotych grzywny oraz odebranie prawa jazdy na pół roku. Mężczyzna przystał na to. Teraz zgodzić się na to musi także sąd.

