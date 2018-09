Ogromny baner IPN, a na nim błąd. "To nie jest trudny wyraz, można było sprawdzić"

Czarne tło, poszarpana flaga i hasło: "Poland first to fight". Tak miał wyglądać plakat Instytutu Pamięci Narodowej, który zawisł na jednej z kamienic w Szczecinie. Jednak zamiast słowa "fight", pojawiło się... "figth".

IPN ingeruje w tablicę upamiętniającą Bronisława Geremka IPN cenzuruje... czytaj dalej » Baner powieszono na jednej z kamienic przy pl. Żołnierza w Szczecinie w rocznicę wybuchu II wojny światowej. Największe, główne hasło "Poland first to fight" oznacza dosłownie "Polska pierwsza do walki". Ma przypominać, że to Polska pierwsza stawiła czoła w 1939 roku hitlerowskim najeźdźcom.

Na plakacie pojawił się jednak błąd. Zamiast słowa "fight" (po polsku "walka") widnieje "figth".

- Takie niedopatrzenie to wstyd. To nie jest trudny i rzadki wyraz, można to było sprawdzić - komentuje jedna z mieszkanek Szczecina.

- Gratulacje, że nikt tego wcześniej nie sprawdził - dodaje inna.

Baner jest już naprawiany

Oprócz błędnego hasła, na banerze widać także zniszczoną flagę Polski i napis: "01.09.1939 Agresja III Rzeszy na Polskę" i "17.09.1939 Agresja Związku Sowieckiego na Polskę". Na dole jest logo i nazwa "Instytut Pamięci Narodowej" oraz hasztag #mojaniepodległa.

Dziennikarz TVN24 rozmawiał z przedstawicielami IPN w Szczecinie. Jak poinformowali, plakat jest już naprawiany. Zlecono już nowy wydruk, który ma być zamontowany jak najszybciej.

