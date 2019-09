Taksówkarz z kluczem rzucił się na kierowcę. "Bo użyłem klaksonu"

09.09 | Kamera zarejestrowała zachowanie agresywnego taksówkarza, który z metalowym kluczem krzyżakowym rzucił się na pana Bartka i uderzył go w rękę. Ten twierdzi, że przewoźnik wymusił na nim pierwszeństwo, więc zatrąbił, by zwrócić mu uwagę. Sprawa została zgłoszona na policję.

09.09 | Kamera zarejestrowała zachowanie agresywnego taksówkarza, który z metalowym kluczem krzyżakowym rzucił się na pana Bartka i uderzył go w rękę. Ten twierdzi, że przewoźnik wymusił na nim pierwszeństwo, więc zatrąbił, by zwrócić mu uwagę. Sprawa została zgłoszona na policję.

Kamera zarejestrowała zachowanie agresywnego taksówkarza, który z metalowym kluczem do kół rzucił się na pana Bartka i uderzył go w rękę. Ten twierdzi, że kierowca taksówki wymusił na nim pierwszeństwo, więc zatrąbił, by zwrócić mu uwagę. Sprawa została zgłoszona na policję.