Z takiej maszyny złodzieje chyba nigdy nie próbowali wyciągnąć pieniędzy. Aż do teraz





Foto: KPP Bolesławiec | Video: KPP Bolesławiec Nieudana kradzież

Najpierw były podchody do skarbony przy myjce ciśnieniowej. Potem "zaatakowali" stacjonarny odkurzacz. Mimo usilnych starań, dwóm mężczyznom nie udało się ukraść pieniędzy z urządzeń na myjni ręcznej w Kruszynie (Dolnośląskie). Skończyło się na zniszczeniach wycenionych na prawie 11 tysięcy złotych. Sprawców szuka policja.

W nocy z 21 na 22 marca dwóch mężczyzn zarejestrowały kamery monitoringu. Na nagraniach widać, jak pierwszy z nich próbuje włamać się do urządzenia przyjmującego monety zamontowanego przy myjce ciśnieniowej.

Sprawcy poszukiwani

- Mężczyzna miał w rękach ostre narzędzie, prawdopodobnie jakiś śrubokręt. Grzebał przy tym urządzeniu, próbował dostać się do środka. Ale to mu się nie udało. Później razem z kolegą próbowali zrobić to samo ze stacjonarnym odkurzaczem. Ta próba też nie przyniosła skutku - mówi Anna Kublik-Rościszewska, oficer prasowa policji w Bolesławcu.

Po nieudanej kradzieży dwóch mężczyzn odeszło spokojnym krokiem. Są poszukiwani za zniszczenie mienia, bowiem straty, jakie wyrządzili, próbując ukraść pieniądze, zostały wycenione przez właściciela obiektu na prawie 11 tysięcy złotych.

Osoby posiadające informacje, które mogą pomóc w ustaleniu tożsamości mężczyzn widocznych na filmie, proszone są o kontakt z funkcjonariuszem prowadzącym sprawę pod numerem telefonu 75 73203073 lub poprzez adres e-mail: oficer.prasowy@boleslawiec.wr.policja.gov.pl.

Do próby kradzieży doszło w Kruszynie, niedaleko Bolesławca:



