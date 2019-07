Szarmancki wiceminister Zieliński oddał kwiaty policjantce





Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Jarosław Zieliński w niedzielę w Suwałkach wręczył awanse i nagrody policjantom. Na powitanie otrzymał bukiet kwiatów. Przyznał, że był "zaskoczony i trochę może zażenowany" tym faktem. Kwiaty postanowił przekazać jednej z biorących udział w uroczystości policjantek.

Zieliński uczestniczył w niedzielę w Suwałkach w obchodach 100. rocznicy powstania polskiej policji. Podczas uroczystości wręczył policjantom z komend w Suwałkach, Augustowie i Sejnach awanse i nagrody.

Kiedy przybył na miejsce uroczystości, otrzymał na powitanie bukiet kwiatów. Odniósł się do tego prezentu w swoim wystąpieniu.

- Te kwiaty, którymi mnie przywitaliście... Byłem zaskoczony i trochę tak jakoś może zażenowany nawet, bo przecież to nie jest tak, że to się powinno robić, ale jeżeli już tak się stało, to chciałbym te kwiaty przekazać jednej z policjantek, może najbliżej stojącej w stosunku do mnie, żeby symbolicznie podziękować wszystkim funkcjonariuszkom zwłaszcza, że są w policji, ale i funkcjonariuszom. Ja się już nimi ucieszyłem - powiedział, po czym pewnym krokiem podszedł do pierwszego rzędu i wręczył bukiet policjantce.