Runęło tysiąc metrów kwadratowych dachu. Wzrosła liczba zabitych

Psy sprawnie poruszały się po gruzowisku

23.12 | To co dla jednych jest tylko stertą gruzu, dla innych może być świetnym placem treningowym. Na pozostałościach po wyburzonych ostatnio we Wrocławiu silosach, specjalna jednostka OSP wykorzystująca psy ćwiczyła odnajdywanie osób w gruzowiskach.

