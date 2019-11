Wszystkich Świętych na drogach. Informacje o utrudnieniach w TVN24 i tvn24.pl

1 listopada, święto Wszystkich Świętych, to drugi dzień corocznej akcji "Znicz". W akcji, która potrwa do niedzielnego wieczoru, bierze udział około pięciu tysięcy policjantów drogówki wspieranych przez funkcjonariuszy innych specjalności oraz Żandarmerię Wojskową. Działają przede wszystkim w okolicach cmentarzy i na drogach dojazdowych do nich. Na Kontakt24 czekamy na informacje od państwa i tworzymy Drogowskaz24 z informacjami o utrudnieniach.

08:27 Przemysław Kaleta z TVN24 znajdujący się na cmentarzu Doły w Łodzi poinformował, że na parkingach wokół cmentarza zaczyna brakować miejsc.

08:25 Reporter TVN24 Sebastian Napieraj informuje, że ulica Mieszka I w Szczecinie nadal jest przejezdna.

07:57 W Warszawie możemy spodziewać się zmian w komunikacji miejskiej oraz organizacji ruchu. Przeczytasz o nich na TVN Warszawa.

07:51 Pięciokilometrowy korek utworzył się na autostradzie A4 po wypadku busa i auta ciężarowego, do którego doszło w piątek rano w okolicach węzła Pietrzykowice w kierunku Wrocławiu.



Do zderzenia busa z tirem doszło przed godziną 6 w okolicach węzła Pietrzykowice – przekazał PAP dyżurny wrocławskiego oddziału GDDKiA. W wyniku wypadku ranne zostały trzy osoby. Zablokowany jest prawy pas autostrady A4 w kierunku Wrocławia.



W miejscu wypadku tworzą się korki. Zator ma około pięciu kilometrów.

07:47 - Dobrze mieć zimówki - radzi reporter TVN24 Sebastian Napieraj i ostrzega przed śliskimi drogami w Szczecinie. Oglądaj Wideo: tvn24 W Szczecinie na drogach jest ślisko

07:25 Na cmentarzu Doły w Łodzi jest reporter TVN24 Sebastian Kaleta. W okolicy cmentarza zmieniono organizację ruchu, dlatego należy zachować ostrożność. Oglądaj Wideo: tvn24 Policjanci pilnują porządku przy łódzkich cmenatarzach

07:23 Wokół stołecznych nekropolii przygotowano specjalne parkingi, można też korzystać z dodatkowych, darmowych autobusów.

07:22 Małgorzata Telmińska, reporterka TVN24 znajduje się na warszawskich Powązkach, gdzie pojawiają się pierwsi odwiedzający groby, chociaż na razie panuje tam spokój. Oglądaj Wideo: tvn24 Na warszawskich Powązkach pojawiają się pierwsi odwiedzający

07:20 W Szczecinie na ulicach jest ślisko - drogi zostały posypane piaskiem.

07:19 Jak informuje reporter TVN24 Sebastian Napieraj, przy ulicy Mieszka I w Szczecinie na razie jest pusto. Oglądaj Wideo: tvn24 Przy Mieszka I w Szczecinie na razie panuje spokój