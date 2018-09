Do stracenia 5 milionów zł dziennie. Jak państwo przejmuje system poboru opłat





Są problemy z przejmowaniem przez państwo kontroli nad systemem poboru opłat od ciężarówek, który rocznie przynosi do budżetu 2,5 miliarda złotych - wynika z wewnętrznych dokumentów, do których dotarł tvn24.pl. Za dwa miesiące państwo zastąpi prywatną firmę Kapsch w roli operatora systemu ViaToll.

"Krajowy system poboru opłat" w liczbach wygląda w ten sposób:

- około 2 tysiące pracowników

- 70 firm-podwykonawców

- dzienne wpływy ponad 5 milionów zł

- roczne wpływy 2,5 miliarda zł

- 1,2 miliona zarejestrowanych pojazdów

- 3660 kilometrów dróg objętych systemem

Na przejęcie tak rozległego systemu - zarówno infrastruktury, jak i informatycznej aplikacji od austriackiej firmy Kapsch - posłowie PiS dali Generalnej Inspekcji Transportu Drogowego jedenaście miesięcy. Termin upływa 3 listopada.

Głośny plan ministra

Krótki czas na wykonanie zadania podyktowany miał być tym, że dotychczasowa umowa z Kapschem wygasa 2 listopada 2018 roku.

"Krokodyle" chcą protestować z policją. "PiS nam wiele obiecywał i niewiele dał" Do protestu... czytaj dalej » - Były też polityczne przyczyny. Chodziło o to, by na stulecie niepodległości resort infrastruktury odniósł wielki sukces. To pomysł ministra Andrzeja Adamczyka i szefa GITD, którym jest niedoszły poseł z list PiS Alvin Gajadhur - mówi nam jeden z posłów Prawa i Sprawiedliwości, prosząc o zachowanie anonimowości.

Szef resortu infrastruktury tak wyjaśniał swoje intencje w wywiadzie dla "Dziennika Gazety Prawnej": - Państwo miało prawo odstąpić od powierzania poboru opłat prywatnym firmom i zlecić je organom państwowym.

W tej samej rozmowie minister Adamczyk podkreślał, że upaństwowienie pozwoli w końcu na swobodne rozbudowywanie systemu.

- Gdy zajmuje się tym podmiot prywatny wszelkie zmiany muszą zostać poprzedzone negocjacjami, wymagają aneksowania umów, a często też dodatkowych płatności - wyjaśniał.

Zgodnie z rządowym pomysłem system elektronicznego poboru opłat miał się stać elementem jeszcze większej całości. Chodziło o to, by nie tylko pozwalał kontrolować czy tiry płacą za przejazd polskimi drogami. W bliskiej przyszłości służby skarbowe miały dostać opcję kontrolowania ruchu ciężarówek i aut osobowych, by skuteczniej walczyć z nadużyciami podatkowymi.

Trzy rządowe agendy

Powszechnie nazywanych "krokodylami" inspektorów transportu drogowego w tym zadaniu miały wspomóc trzy rządowe agendy: Instytut Łączności, Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa i Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych.

- Krokodyle dotąd tylko nadzorowały system Kapscha, który zajmował się w całości jego bieżącą obsługą, rozwojem i utrzymaniem. Inspekcja nie jest firmą informatyczną, stąd niezbędne wsparcie - mówi jeden z naszych rozmówców.

Austriacki Kapsch pracował za marżę, którą wynegocjował budując system w 2011 roku. Według różnych dostępnych źródeł, wynosi ona od 5 do 7 procent rocznych wpływów.

Ciche dymisje

Nasi rozmówcy twierdzą, że proces poboru opłat od ciężarówek jest zagrożony.

- Obserwujcie dymisje kluczowych postaci dla przebiegu projektu. Nikt przecież nie zmienia kierowców w trakcie rajdu. Przypomnę, że stawką jest ponad 5 milionów zł dziennie - mówi nam jeden z ważnych urzędników rządu.

Zmiany w poborze opłat na autostradach coraz bliżej. Są dwie oferty Dwie oferty... czytaj dalej » Jak sprawdziliśmy, do dwóch takich dymisji doszło w samej Inspekcji Transportu Drogowego. Na początku lipca stanowisko straciła Olga Tworek, zastępca szefa GITD, która nadzorowała cały projekt. Choć mianował ją do tej roli jeszcze w styczniu tego roku sam minister Andrzej Adamczyk. Następnie - 19 lipca - dyrektorem biura krajowego systemu poboru opłat w GITD przestał być Cezary Brzozowski.

Fala dymisji osób zaangażowanych w projekt dotarła poza samą Inspekcję Transportu Drogowego. W ostatni piątek wyspecjalizowany w sprawach telekomunikacji portal Telko.in doniósł, że odchodzi dyrektor NASK Wojciech Kamieniecki a przyczyną jest "system ViaToll".

- Ludzie nie chcą brać odpowiedzialności za pomysły polityków, które choćby z racji krótkiego czasu realizacji są niemożliwe do wykonania - mówi nam jedna z osób zaangażowanych w ten projekt w NASK.

- W Instytucie Łączności jest podobny nastrój. To omal samobójcza misja w tak krótkim czasie, który dali nam politycy - mówi tvn24.pl inna z zaangażowanych osób.

Krytyczne ryzyka

Dziennikarze tvn24.pl dotarli do wewnętrznych dokumentów z trzeciej państwowej agendy, która ma przejąć system poboru opłat. Na lipcowym posiedzeniu sejmowej komisji infrastruktury ich powstanie tak zapowiadał zastępca Andrzeja Adamczyka w resorcie infrastruktury, Marek Chodkiewicz: - Podpisaliśmy umowę między GITD a Państwową Wytwórnią Papierów Wartościowych, której przedmiotem jest audyt w obszarze infrastruktury oraz oprogramowania.

Zdobyliśmy podsumowanie "szans i ryzyk", które eksperci PWPW przedstawili swojemu zarządowi. "Szanse" dotyczą ewentualnej opłacalności finansowej i "podkreślenia strategicznej roli PWPW w obszarze administracji państwowej". Ale ryzyk eksperci wymienili znacznie więcej, w tym absolutnie krytyczne:

Przegląd prasy: Ponad 900 kilometrów autostrad za darmo Na razie nie... czytaj dalej » - ze względu na szeroki zakres udostępnionej dokumentacji może nie udać się szczegółowo zidentyfikować wszystkich zagadnień potrzebnych do przejęcia systemu,

- ze względu na udział wielu uczestników może nie udać się osiągnąć porozumienia co do zakresu prac, co może wpłynąć na niedotrzymanie terminu 3 listopada,

- może nie udać się zachować ciągłości działania systemu KSPO po 3 listopada, co oznaczać będzie ogromne straty finansowe i wizerunkowe,

- podmioty trzecie mogą zakwestionować niekonkurencyjny tryb zlecenia przez GITD do PWPW utrzymania Krajowego Systemu Poboru Opłat,

- nadmierne upolitycznienie utrzymania KSPO, naciski polityczne w kwestii rozwoju systemu, mogą oznaczać straty wizerunkowe i utrudnione zarządzanie.

Oficjalnie: pełen sukces

Zadaliśmy Generalnej Inspekcji Transportu Drogowego serię pytań o postępy w operacji przejmowania systemu. Pytania nasuwały się po lekturze dokumentów, które opracowali przedstawiciele związków w Inspekcji i po rozmowach z "krokodylami".

Zmienią pobór opłat za autostrady. Państwo może zarobić więcej Przejęcie poboru... czytaj dalej » - Nic nie jest gotowe. Nie została zrobiona inwentaryzacja samych bramownic, nie ma setek nowych ludzi do przejęcia tego zadania, będzie katastrofa - mówi nam zgodnie kilku rozmówców.

Biuro prasowe szefa GITD Alvina Gajadhura przekonuje, że projekt jest niezagrożony i wszystkie elementy są przygotowywane zgodnie z planem. Przyjęto już 80 osób i dołączają nowi, którym oferowane jest wynagrodzenie "rynkowe". Inwentaryzacja (stosunków prawnych, mienia ruchomego i dóbr niematerialnych, nieruchomości, budynków i urządzeń) została zakończona. Nie należy się także martwić zmianami personalnymi.

- To pani Olga Tworek złożyła prośbę o zwolnienie z pełnienia obowiązków zastępcy głównego inspektora transportu drogowego. Obowiązki te zostały przejęte przez panią Anitę Oleksiak – informuje nas mail z biura prasowego. - Zgodnie z założeniami ustawy, system poboru opłat ma od 3 listopada działać prawidłowo i zapewnić sprawną obsługę kierujących - taką deklarację szefa GITD Alvina Gajadhura przekazało nam jego biuro prasowe.

NIK i ABW sprawdzają

Oficjalnie potwierdziliśmy, że proces przejmowania od Kapscha systemu wzięła pod lupę Najwyższa Izba Kontroli. Redakcja tvn24.pl ma kopię szczegółowych wyjaśnień, których od szefa GITD zażądali kontrolerzy.

Wątpliwości NIK-owców budzą właśnie sprawy personalne - czyli braku kadr z doświadczeniem w administrowaniu tak skomplikowanym systemem. Padają również pytania dotyczące tego, czy generalny inspektor Alvin Gajadhur przygotował "plan awaryjny", gdyby przejęcie systemu nie powiodło się od 3 listopada.

Według licznych - ale proszących o zachowanie anonimowości - rozmówców tvn24.pl cały proces monitoruje również Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która na nasze pytania odpowiedziała, że "ABW nie informuje, jakie sprawy są przedmiotem naszego zainteresowania i jakie sprawy nie są".

Nasi rozmówcy jednak przekonują: - Przy Rakowieckiej wiedzą wszystko. Na pewno przekazują alarmowe sygnały do premiera.

Spiskowe teorie

Koncern Kapsch nie zareagował na nasze prośby o kontakt. Trudno również w innych mediach znaleźć oficjalne wypowiedzi przedstawicieli firmy, choć traci ona kontrakt przynoszący setki milionów zł.

- Robią swoje. Rozwiązują umowy z pracownikami, zwijają interes. Ale odchodzący pracownicy mają klauzule z zakazem konkurencji, więc GITD nie ma jak ich przejąć - usłyszeliśmy w Instytucie Łączności.

Zainteresowani posłowie z komisji infrastruktury spekulują na temat tego, co się może wkrótce wydarzyć. Zarówno od posła opozycji, jak i posła rządzącej koalicji dziennikarz tvn24.pl usłyszał podobną prognozę: - Trzeba będzie pójść do Kapscha z prośbą o przedłużenie kontraktu. Oni może się i zgodzą, ale będzie to kosztowało podwojenie dzisiejszej marży - mówią.