Rosyjskie śmigłowce w opuszczonej amerykańskiej bazie

Video: MO Rosji

Rosyjskie szturmowce Su-25 odlatują z Syrii

17.03 | Pod pozorem triumfalnego "wycofania" sił z Syrii, Rosjanie faktycznie tylko zmieniają skład swojego kontyngentu. Dotychczasowe posunięcia nie osłabiły go znacząco, a w pewnych obszarach nawet wzmocniły. Co znamienne, rosyjskie siły w Syrii zubożono o maszyny, które służyły do nalotów dalekiego zasięgu na dżihadystów. W zamian pojawiły się takie, które będą jeszcze skuteczniej wspierać wojska reżimu.

