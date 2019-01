Doradca Trumpa ostrzega syryjski rząd





Doradca prezydenta USA Donalda Trumpa do spraw bezpieczeństwa narodowego John Bolton ostrzegł w sobotę rząd Syrii, by nie traktował wycofania amerykańskich wojsk z tego kraju jako złagodzenia stanowiska Stanów Zjednoczonych w sprawie stosowania broni chemicznej.

- Stanowisko Stanów Zjednoczonych, które opowiadają się przeciwko wykorzystywaniu broni chemicznej przez syryjski reżim, zupełnie się nie zmieniło. Nie zmieniło się też stanowisko, zgodnie z którym jakiekolwiek wykorzystanie broni chemicznej spotkałoby się z bardzo mocną odpowiedzią, tak jak dwukrotnie miało to miejsce w przeszłości - powiedział dziennikarzom Bolton na pokładzie samolotu tuż przed wylądowaniem w Tel Awiwie.



- A więc reżim Asada nie powinien mieć wątpliwości co do tej kwestii - dodał Bolton, który odbywa czterodniową wizytę w Izraelu i Turcji. W czasie wizyty Bolton ma spotkać się z premierem Izraela Benjaminem Netanjahu i tureckim prezydentem Recepem Tayyipem Erdoganem.



- Podczas gdy opracowujemy sposób i okoliczności wycofania amerykańskich sił, nie chcemy, by reżim Asada widział nasze działania jako jakiekolwiek złagodzenie stanowiska w sprawie użycia broni masowego rażenia - powiedział Bolton.



W przypadku użycia broni chemicznej "wiele opcji byłoby możliwych... jeżeli nie wyciągną wniosków z tych dwóch nalotów, następny będzie bardziej wymowny" - podkreślił.



Po oskarżeniach wojsk Asada o ataki z użyciem broni chemicznej, w których zginęli cywile, siły USA dwukrotnie w ciągu ostatnich dwóch lat przeprowadzały ataki na pozycje armii syryjskiej.

Wojska USA opuszczą Syrię

19 grudnia prezydent Trump nieoczekiwanie ogłosił na Twitterze wycofanie sił amerykańskich w liczbie około dwóch tysięcy żołnierzy z północno-wschodniej Syrii, gdzie oddziały USA walczyły z dżihadystami z tak zwanego Państwa Islamskiego (IS). Trump argumentował to tym, że samozwańczy kalifat w Syrii został już pokonany.



Zaniepokojenie decyzją Trumpa wyrazili sojusznicy USA w walce z IS - Francja, Wielka Brytania i Niemcy, a szef Pentagonu James Mattis i specjalny przedstawiciel prezydenta USA w międzynarodowej koalicji do walki z IS Brett McGurk podali się do dymisji.