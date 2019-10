Wycofujący się Amerykanie obrzucani wyzwiskami i warzywami

Video: Republic of Turkey Ministry of National Defence

10.10 | Turcja z ofensywą na północny Syrii. Prezydent Erdogan na cel bierze kurdyjskie oddziały milicji, które jeszcze niedawno silnie wspierały koalicję walczącą z dżihadystami z tak zwanego Państwa Islamskiego. Świat jest oburzony, z Waszyngtonu słychać komentarz: "nie daliśmy na to zielonego światła". Ale to odpowiedź na zarzut, że Donald Trump zrobił nagły zwrot w amerykańskiej polityce na Bliskim Wschodzie.

11.10 | Niemiecki rząd zabronił eksportu wszelkiej nowej broni do Turcji w związku z turecką inwazją na północno-wschodnią Syrię - poinformował w sobotę szef niemieckiej dyplomacji Heiko Maas, cytowany przez tygodnik "Bild Am Sonntag".

Tureccy żołnierze wkroczyli do północnej Syrii. Ich celem jest wyparcie kurdyjskich bojowników, którzy kontrolują ten obszar, by stworzyć strefę, gdzie Turcja będzie mogła dokonać repatriacji syryjskich uchodźców. Na razie turecka inwazja tworzy nowych uchodźców, ponieważ cywile uciekają z bombardowanych przez turecką armię miast. Są ranni i ofiary śmiertelne, a liczba nowych uchodźców według ONZ sięgnęła już 100 tysięcy. Prezydenta Erdogana krytykują USA i UE.

12.10 | - To jest bardzo stara historia - zauważył ambasador Marek Nowakowski, komentując w programie sytuację w Syrii. - Europa doprowadziła do takiego podziału, jaki jest na Bliskim Wschodzie, Syrii czy Iraku, po I wojnie światowej, kiedy tworzono tam terytoria mandatowe i w gruncie rzeczy Europa nigdy tam nie posprzątała - stwierdził.

15.10 | Syryjska armia, która ma wesprzeć Kurdów w walce z turecką inwazją, wkroczyła w poniedziałek do miasta Manbidż na północy Syrii - podały oficjalne syryjskie media oraz AFP, która powołuje się na przedstawiciela władz miasta. Prezydent USA Donald Trump podczas rozmowy telefonicznej wezwał tureckiego prezydenta Recepa Tayyipa Erdogana do "zakończenia inwazji" w Syrii i do ogłoszenia "natychmiastowego zawieszenia broni" - poinformował amerykański wiceprezydent Mike Pence.

15.10 | Czechy uważają, że turecka operacja militarna na północy Syrii jest nie do przyjęcia. Minister spraw wewnętrznych Czech Jan Hamaczek poinformował w poniedziałek na Twitterze o zawieszeniu licencji na eksport czeskiego uzbrojenia do Turcji.

15.10 | Prezydent USA Donald Trump oświadczył w poniedziałek, że w Syrii pozostanie ok. 1000 amerykańskich żołnierzy, którzy mieli wkrótce powrócić do swojego kraju. Ich zadaniem ma być kontrolowanie sytuacji w związku z turecką inwazją i reakcja na ewentualne odradzanie się Państwa Islamskiego.

Liczba ofiar tureckiej ofensywy rośnie w dramatycznym tempie. Mówi się już o wielu zabitych i rannych. Kurdowie alarmują, że współpracująca z Turcją armia syryjskiej opozycji ma na sumieniu zbrodnie wojenne. Kurdowie zwrócili się o pomoc do rządowej armii syryjskiej, z którą jeszcze niedawno walczyli, i do Rosji. Amerykańscy żołnierze wycofali się z północnej Syrii na rozkaz Donalda Trumpa. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

18.10 | Prezydent USA Donald Trump pochwalił decyzję o zawieszeniu broni na północny Syrii. - Chcę podziękować i pogratulować prezydentowi Erdoganowi. To mój przyjaciel. Cieszę się, że nie mieliśmy tu problemu (…). Myślę, że to zawieszenie broni będzie trwałe. Prezydent Erdogan jest bardzo mądry, chce też bezpieczeństwa własnych obywateli - mówił prezydent USA.

20.10 | Kierowane przez Kurdów Syryjskie Siły Demokratyczne (SDF) poinformowały w niedzielę, że wycofały się z miasta Ras al-Ajn na północy Syrii. To część porozumienia z Ankarą, które zakłada utworzenie "strefy bezpieczeństwa" na syryjskich terenach zajmowanych do tej pory przez Kurdów. Ewakuację potwierdziło ministerstwo obrony Turcji.

