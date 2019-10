"To nie jest Wiosna, do której wstępowałam". Europosłanka odchodzi z partii

Zrezygnowałam z członkostwa w Wiośnie. Będę niezależną posłanką frakcji Socjalistów i Demokratów w europarlamencie - poinformowała europosłanka Sylwia Spurek. "To nie jest Wiosna, do której wstępowałam" - argumentowała swoją decyzję.

Sylwia Spurek w latach 2015-2019 była zastępczynią rzecznika praw obywatelskich. W majowych wyborach europarlamentarnych wystartowała z listy Wiosny Roberta Biedronia i zdobyła mandat europosłanki. Z Wiosny - oprócz Spurek - do Parlamentu Europejskiego dostali się także Robert Biedroń i Łukasz Kohut.

Spurek: rezygnuję z członkostwa w Wiośnie

W poniedziałek Spurek poinformowała, że zrezygnowała z członkostwa w Wiośnie. "Będę niezależną posłanką S&D (frakcji Socjalistów i Demokratów - red.) w PE. Wartości, program, cele są bez zmian" - napisała w mediach społecznościowych.

"To nie jest Wiosna, do której wstępowałam, ale będę pamiętała tę, do której wstąpiłam. Jest tam wiele osób, które cenię i liczę na współpracę z nimi" - dodała europosłanka.



Pytana w rozmowie z tvn24.pl o konkretne powody rezygnacji, Spurek powiedziała: - To nie jest moment - nie wiem, czy on w ogóle przyjdzie - żebym o tych przyczynach mówiła. Dlatego napisałam bardzo ogólny wpis.

Drogą mailową poprosiliśmy o komentarz biuro prasowe Wiosny. Do momentu publikacji tekstu odpowiedź nie nadeszła.