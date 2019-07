Jeden krok i chłopiec znika pod pociągiem. Dramatyczne nagranie z dworca

Kilkuletni chłopiec wpadł w wąską szczelinę między peronem a wagonem pociągu na dworcu w Sydney. Na ratunek rzucili się podróżni, jednemu z nich udało się wciągnąć dziecko z powrotem na peron. Chłopiec z bardzo groźnej sytuacji wyszedł bez szwanku. Nagranie zdarzenia opublikowały władze, apelując do opiekunów o pilnowanie dzieci podczas podróży.

Kamery monitoringu na dworcu kolejowym w Sydney zarejestrowały, jak kobieta zbliża się do otwartych drzwi pociągu. Jedną ręką popycha dziecięcy wózek spacerowy, na drugiej trzyma małe dziecko. Drugie dziecko - kilkuletni chłopiec - idzie obok niej. W pewnym momencie chłopiec robi krok w kierunku wagonu i znika w wąskiej szczelinie między peronem a pociągiem.

Ministerstwo zaleca: trzymajmy dziecko za rękę

Na filmie widać, jak zdenerwowana kobieta macha ręką, by dać znać obsłudze pociągu, że coś się dzieje. Na miejsce zdarzenia podbiega kilku innych podróżnych. Jeden z nich schyla się, sięga w szczelinę i pomaga dziecku wydostać się z powrotem na peron.

Nagranie opublikowało ku przestrodze Ministerstwo Transportu Nowej Południowej Walii, by wzmocnić apel do rodziców i opiekunów o pilnowanie dzieci podczas wakacyjnych podróży. Minister Andrew Constance zalecił, by zawsze trzymać małe dzieci za rękę podczas poruszania się po dworcach, wsiadania do pociągów i wysiadania z nich.

Źródło: Reuters Chłopiec znika pod pociągiem