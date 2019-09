Wstrzymany ruch promów i statków, ewakuacja mieszkańców. Bo będą wydobywać niewybuchy

We wtorek w Świnoujściu odbędzie się akcja wyciągnięcia i neutralizacji dwóch brytyjskich ładunków wybuchowych z czasów II wojny światowej. W związku z tym mieszkańców czekają spore utrudnienia. Wstrzymany będzie także ruch statków w pobliżu miejsca wydobycia oraz transportu niewybuchów.

Wydobycie i neutralizację niebezpiecznych ładunków, znalezionych podczas prac nad pogłębieniem toru wodnego Szczecin-Świnoujście zaplanowano na wtorek – poinformowały służby prasowe wojewody zachodniopomorskiego. Wstrzymany zostanie ruch statków, utrudnienia będą też na miejskiej przeprawie promowej.

"Na czas wydobycia oraz transportu obiektów poza główki portu w Świnoujściu będą obowiązywały określone strefy bezpieczeństwa oraz ograniczenia w żegludze na Zalewie Szczecińskim, torze wodnym Szczecin-Świnoujście oraz Zatoce Pomorskiej" – poinformowało w poniedziałek w komunikacie centrum prasowe wojewody zachodniopomorskiego.

W godz. od 5 do 11.30 wstrzymany będzie ruch dla statków wchodzących z redy portu Świnoujście w kierunku Zalewu Szczecińskiego. Od 6.30 do 11 zakaz będzie natomiast obowiązywał statki wychodzące z Zalewu Szczecińskiego na Zatokę Pomorską. Jak poinformowano, dla statków nawigujących w granicach portu Świnoujście ruch zostanie wstrzymany w godz. 10–11.30 (z wyjątkiem promów morskich i innych statków pasażerskich wychodzących w morze, odcumowujących do godz. 10.30).

Utrudnienia czekają też mieszkańców Świnoujścia i osoby chcące przeprawić się promami miejskimi. Ostatnie promy z ogólnodostępnej przeprawy "Centrum" mają odpłynąć o godz. 9.20. Przeprawa ma być wznowiona około godz. 11.00. Ostatnie promy z przeprawy dla mieszkańców miasta ("Warszów") odpłyną o godz. 10.40 – ich ponowne uruchomienie zaplanowano na 11.20.

Ewakuowane zostaną osoby przebywające w strefie bezwzględnej – 200 metrów od środka toru wodnego. Zostaną one przewiezione do siedziby OSP Świnoujście Karsibór.

Zakaz przebywania na otwartej przestrzeni będzie obowiązywał w odległości kolejnych 550 m od granicy strefy bezwzględnej. Mieszkańcy będący w tej strefie będą zobowiązani do pozostania w miejscu zamieszkania lub przebywania, nie zbliżania się do okien, nie wychodzenia na balkony i tarasy ani z budynków.

Został jeszcze Tallboy

Usunięte i zneutralizowane na poligonie morskim na Zatoce Pomorskiej mają być dwa obiekty: brytyjska lotnicza mina morska typu Mark IV, którą znaleziono blisko środka Zalewu Szczecińskiego oraz brytyjska bomba głębinowa typu Mk-XIII, znajdująca się w okolicy basenu Mulnik. Zawierają w sobie łącznie blisko 500 kg materiału wybuchowego.

W wodzie pozostanie na razie brytyjska bomba lotnicza, jedna z największych, które były zrzucane podczas II wojny światowej, tzw. Tallboy, o masie blisko 5,5 tony, długości blisko 6,5 metra i średnicy prawie 1 m. Jak poinformował PAP rzecznik 8. Flotylli Obrony Wybrzeża kmdr ppor. Grzegorz Lewandowski, nie zapadły jeszcze decyzje co do jej usunięcia: akcja będzie bardzo złożona, w tej sprawie będą się odbywać kolejne spotkania w wojewódzkim sztabie kryzysowym.

