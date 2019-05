Największa flaga w Polsce przegrała z wiatrem

37-letni Roger Federer zmienił w tym roku plany startowe. Dwa razy zagra na kortach ziemnych. Do Madrytu zawita w następnym tygodniu, pojawi się również na kortach im. Rolanda Garrosa. Szwajcar wraca na mączkę po trzech latach przerwy. Czy to oznacza, że to jego ostatnie w karierze występy na tej nawierzchni? zobacz więcej »