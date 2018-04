Ojciec z niepełnosprawnym synem po 5 latach walki ma prawo do mieszkania, za które zapłacił

Stefan Pachulczak nie kryje wzruszenia. Wreszcie może odetchnąć z ulgą. Po pięciu latach walki to już pewne - ma akt własności mieszkania. Wygrał nierówną i trudną walkę. Teraz nikt nie pozbawi dachu nad głową samotnego ojca z niepełnosprawnym synem.

Sądowe batalie i groźba eksmisji, ale w końcu jest szczęśliwy finał. "Czekam na akt notarialny" Po wielu latach... czytaj dalej » Zakończył się horror Stefana Pachulczaka, który samotnie wychowuje dorosłego, niepełnosprawnego intelektualnie syna. Pomimo, że w 2011 roku zapłacił 200 tysięcy za jedno z mieszkań w Świnoujściu, do dziś nie był jego właścicielem. Deweloper upadł i zaczęła się sądowa batalia.

- Syn był dla mnie mobilizacją, żeby o to walczyć. Być może gdybym jego nie miał odpuściłbym, może bym przegrał. Bez Mariuszka nie byłoby mediów, nie byłoby zainteresowania - nie kryje wzruszenia Stefan Pachulczak, który przez 5 lat toczył batalię o możliwość mieszkania w lokalu, który kupił.

Ze względu na niedoczynność tarczycy u swojego syna, zdecydował się na przeprowadzkę z rodzinnego Knurowa (Śląsk) do Świnoujścia. Zdecydował się na kupno mieszkania. Podpisał umowę przedwstępną z developerem i zapłacił 200 tysięcy złotych. Dla emerytowanego górnika były to oszczędności całego życia.

Labirynt problemów

Umeblowanie mieszkania i jego wykończenie kosztowało kolejne 50 tysięcy złotych. Ostatnią kwotę wysokości - cztery tysiące złotych ojciec niepełnosprawnego 25-latka miał wpłacić przy podpisaniu aktu notarialnego. Zanim to się stało, deweloper ogłosił jednak upadłość.

Syndyk w związku z ogłoszeniem upadłości, postanowił sprzedać nieruchomość, żeby uregulować długi wobec innych poszkodowanych osób i firm w tej sprawie. Stefan Pachulczak mógł zostać bez mieszkania i groziło mu wyrzucenie na bruk z lokalu, za który przecież zapłacił.

- To była gehenna. Sądziłem, że będę mógł się odwołać, do Strasburga, i tak to wygram... Tak się nie stało, ścieżka się skończyła na sądzie apelacyjnym, albo okręgowym. Nie mogłem się odwołać, zaskarżyć do Sądu Najwyższego. Tak mi tłumaczyli w sądzie, że to już się skończyło, zostaje tylko komornik i ułożenie się z syndykiem - mówił ojciec niepełnosprawnego dziecka

W 2017 roku syndyk zażądał od mężczyzny kwoty 40 tysięcy złotych za bezumowne korzystanie z mieszkania. Nad ojcem i niepełnosprawnym synem wisiały czarne chmury. Sprawa nadal była nierozwiązana. Pachulczak mówił, że boi się wychodzić z domu ze strachu, iż podczas jego nieobecności zostanie przeprowadzona eksmisja.

Światełko nadziei pojawiło się w lipcu ubiegłego roku, gdy rada wierzycieli upadłego dewelopera zdecydowała o przeniesienie aktu własności mieszkania na pana Stefana.

Przeciwny tej decyzji był tylko bank, ale to wystarczyło, by sędzia komisarz uchyliła tę decyzję.

– Zdaniem sędzi decyzja naruszała prawa innych wierzycieli. Rada wierzycieli nie była jednogłośna, więc możemy przypuszczać, że więcej wierzycieli byłoby przeciwnych – tłumaczył nam wtedy Michał Tomala, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Szczecinie.

Pod koniec marca 2018 roku sąd upadłościowy rozpatrywał złożone w tej sprawie zażalenie i uchylił decyzję sędziego komisarza.

– To oznacza, że nie ma przeciwwskazań, by syndyk po otrzymaniu postanowienia sądu, przystąpił do aktu notarialnego, przenoszącego własność na rzecz pana Pachulczaka – cieszył się Michał Jaworski, pełnomocnik pana Stefana.

Syndyk już wtedy wyraził gotowość przeniesienia aktu własności. Teraz to się stało. Pan Stefan ma wreszcie akt notaraialny, jest już formalnie właścicielem mieszkania.

