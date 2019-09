Waży blisko 5,5 tony i leży na dnie kanału. "Wysoki chłopiec" to gigantyczne wyzwanie dla saperów

W Świnoujściu (Zachodniopomorskie), tuż przy torze wodnym Świnoujście-Szczecin i przeprawie promowej, odnaleziono jedną największych bomb lotniczych z czasów II wojny światowej. Trafiono na nią podczas prac przygotowawczych do pogłębienia kanału. Saperzy nigdy jeszcze nie zajmowali się tak gigantycznym niewybuchem.

Tallboy, czyli po polsku "wysoki chłopiec" - tak Brytyjczycy nazwali jedną ze swoich najbardziej imponujących bomb - jej masa całkowita to blisko 5,5 tony, długość to blisko 6,5 metra, a średnica prawie metr. Jej siła rażenia to nawet kilkanaście kilometrów.

Po raz kolejny szukają niewybuchów. "Historia pozostawia w ziemi rzeczy niespodziewane" Saperzy z... czytaj dalej » Teraz jedną z nich znaleziono pod wodą w Kanale Piastowskim w Świnoujściu, gdzie najprawdopodobniej zrzucono ją w 1945 roku, by zatopić przebywający wtedy w świnoujskim porcie niemiecki pancernik Lutzow. Leży bardzo blisko przeprawy promowej w dzielnicy Karsibór.

Wyzwanie dla saperów

- Nurkowie minerzy z 12. Dywizjonu Trałowców potwierdzili, że obiekt jest brytyjską bombą lotniczą - powiedział rzecznik prasowy 8. Flotylli Obrony Wybrzeża komandor podporucznik Grzegorz Lewandowski. Jak dodał, "to jedna z największych bomb, które były zrzucane podczas II wojny światowej".

Bomba leży pod wodą i grubą warstwą ziemi. Jej wyciągnięcie będzie dla saperów dużym wyzwaniem. – To największy spośród niewybuchów, jakie do tej pory znaleźliśmy i z jakim będziemy mieli do czynienia – przyznaje Lewandowski.

Jak poinformowała nas Agnieszka Muchla-Łagosz z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, dziś o godzinie 11 zebrał się sztab kryzysowy, który miał podjąć decyzje w sprawie neutralizacji pięciotonowej bomby. Dyskutowano o sposobach i datach, ale żadne decyzje nie zapadły. Zorganizowane będą kolejne spotkania służb w tej sprawie.

Na pewno na czas wydobywania obiektu, mieszkańców czeka ewakuacja. Nie wiadomo, jaki będzie miała zakres. Ale brana pod uwagę jest nawet ewakuacja całego miasta.

Źródło: Imperial War Museums Tallboy to jedna z największych bomb II wojny światowej

Tor usłany bombami

Agnieszka Muchla-Łagosz przekazała nam także, że dziś raczej na pewno nie zostaną ustalone żadne konkretne terminy. - Będzie to bardzo skomplikowana akcja, konieczne jest przygotowania miasta Świnoujście – tłumaczy.

- Trzeba dać kilka dni specjalistom na to, żeby przemyśleli dokładnie jak bezpiecznie usunąć to ze Świnoujścia – dodał Lewandowski.

To czwarty niewybuch odnaleziony podczas pogłębiania toru wodnego Szczecin-Świnoujście. Brytyjska mina lotnicza typu Mark VI i niemiecka bomba głębinowa typu DM zostały wydobyte w połowie sierpnia.Z kolei w połowie lipca zneutralizowano minę typu Mark IV. Obie akcje przebiegły bez większych problemów.

Tallboy (ang. wysoki chłopiec) – używana w czasie II wojny światowej mniejsza wersja najcięższej bomby lotniczej Grand Slam o masie 5340 kg. Rozmiary i masa bomby były tak duże, że mógł ją przenosić tylko jeden ciężki bombowiec – Avro Lancaster dysponujący odpowiednio dużą komorą bombową. Po raz pierwszy użyta w czerwcu 1944 roku do niszczenia niemieckich schronów na terenie Francji. Zwłaszcza dotyczyło to schronów dla okrętów podwodnych w miejscowości Lorient, a także Brest i Saint-Nazaire. Do końca wojny dywizjon specjalnie przygotowanych bombowców Avro Lancaster zrzucił 854 takie bomby, m.in. na niemiecki pancernik Tirpitz. Wikipedia.pl

Jeśli chcielibyście nas zainteresować tematem związanym z Waszym regionem - czekamy na Wasze sygnały/materiały. Piszcie na Kontakt24@tvn.pl.