Narkotyki ukryte w neonowych zakreślaczach. Zatrzymano...

Niewinne kolorowe zakreślacze, a w środku 300 kilogramów efedryny,czyli substancji służącej do produkcji metamfetaminy. Taki ładunek znalazły australijskie służby graniczne w porcie w Sydney. Statek, na którym znaleziono przemycaną substancję, przypłynął do Australii z Chin. Deklarowany ładunek miał zawierać 21 tysięcy neonowych zakreślaczy. I rzeczywiście tak było, ale strażnikom udało się także trafić na ukrytą zawartość - 300 kilogramów efedryny. W związku z przemytem, zatrzymano trzech mężczyzn w wieku od 26 do 34 lat. Służby poinformowały, że z zajętej ilości efedryny można by było wyprodukować prawie dwa i pół miliona porcji gotowego narkotyku. Zdaniem policji, ta ilość środków odurzających mogłaby zalać nie tylko Sydney, ale cały stan Nowa Południowa Walia.

