Płonie wysypisko śmieci. Z ogniem walczy kilkudziesięciu strażaków





»

Płonie jedna z hałd na wysypisku śmieci w Fałkowie (województwo świętokrzyskie). Na miejscu pracuje 17 zastępów strażackich. Akcja może potrwać jeszcze wiele godzin.

Pożar w wieżowcu. Mężczyzna zszedł po elewacji W Filadelfii... czytaj dalej » Zgłoszenie o pożarze wpłynęło do komendy straży pożarnej w Końskich po godzinie 4 nad ranem.

- Kiedy strażacy przyjechali na miejsce, ogień był już dobrze rozwinięty. Płonie hałda, która ma około 100 metrów długości, 80 szerokości i 10 metrów wzwyż w najwyższym miejscu. Ogień zajął około 80-85 procent hałdy - mówi tvn24.pl Ryszard Stańczak, dowodzący akcją gaśniczą.

Jak dodaje strażak, pozostałe części wysypiska nie są zagrożone pożarem.

17 zastępów w akcji

Strażacy uspokajają też, że nie ma ryzyka przedostania się pożaru w okolice zabudowań. – Co do zanieczyszczenia powietrza, to jeszcze nie wiadomo - przyznaje Stańczak. - To jest wysypisko śmieci, różne rzeczy tam mogą być. Ale wszystko dzieje się w lesie, z dala od ludzi, więc jesteśmy dobrej myśli – uspokaja.

Na miejsce jedzie przedstawiciel Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, który ma ocenić poziom zanieczyszczenia powietrza.

Na miejscu pracuje 17 zastępów straży pożarnej, w sumie to 67 strażaków. Dogaszanie hałdy może potrwać jeszcze wiele godzin.