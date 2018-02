Pod 10-latkiem załamał się lód. Na pomoc ruszyli policjanci





Policjanci uratowali 10-latka, pod którym w poniedziałek na zalewie w Sędziszowie załamał się lód - poinformował Michał Kowalczyk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie. Wyziębione dziecko trafiło do szpitala.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek około godziny 17 w Sędziszowie (Świętokrzyskie). Funkcjonariusze z miejscowego komisariatu zostali powiadomieni o chłopcu, pod którym na zalewie przy ulicy Sportowej załamał się lód. Na miejscu wypadku, już po dwóch minutach od zgłoszenia, pojawiło się dwóch policjantów.

Uratowali chłopca

- Mundurowi, wzajemnie się asekurując, na leżąco, przesuwając się po lodzie, dotarli do chłopca i wyciągnęli go z lodowatej wody. Następnie bezpiecznie zabrali go do radiowozu i zaczęli go ogrzewać. Po kilku minutach na miejsce przyjechała załoga karetki pogotowia, która przetransportowała wychłodzonego 10-latka do szpitala - przekazał Kowalczyk.

Według wstępnych ustaleń policji najprawdopodobniej chłopiec ślizgał się po zamarzniętym zalewie. Lód załamał się pod jego ciężarem, gdy znajdował się kilka metrów od brzegu.

