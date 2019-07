Połamane drzewa, zniszczone samochody, zerwane dachy. Wichury i burze nad Polską





Prawie 350 zdarzeń związanych głównie z silnymi wiatrami odnotowali wczoraj po południu na terenie województwa śląskiego tamtejsi strażacy. Mocno wiało między innymi w Gliwicach. Połamane konary spadały na samochody i linie energetyczne. Z kolei przez Wrocław przeszła potężna nawałnica, która przyniosła gradobicie. Niebezpiecznie było też między innymi w województwie świętokrzyskim.

- W godzinach od 17.30 do 19.30 Państwowa Straż Pożarna odnotowała w województwie śląskim prawie 350 zdarzeń związanych głównie z silnymi wiatrami - powiedziała rzeczniczka śląskiej straży pożarnej Aneta Gołębiowska.

Jak zaznaczyła, najwięcej takich zdarzeń odnotowano w powiatach: gliwickim (ponad 80), bielskim, rybnickim, a także w Zabrzu i Katowicach. Strażacy – mimo dużej liczby interwencji – nie zgłaszali jednak informacji o osobach poszkodowanych, większych stratach czy poważniejszych utrudnieniach komunikacyjnych.

Jeden z mieszkańców Gliwic zwrócił uwagę, że duże zniszczenia spowodowała burza, która trwała ledwie parę minut. - Bardzo duży wiatr. Tak jakby trąba powietrzna przeszła w kierunku Gliwic – dodał.

- W pewnym momencie zaczęła się bardzo silna wichura. Brzozy zaczęły się mocno giąć. Potem przybiegła koleżanka i powiedziała, że jedna brzoza poleciała na dwa auta – zrelacjonował inny mieszkaniec.

Zerwane dachy w Solnikach Wielkich

Połamane słupy energetycznie i drzewa, a także pozrywane dachy to z kolei efekty nawałnicy, jaka przeszła przez Solniki Wielkie w województwie dolnośląskim. Na szczęście nikomu nic się nie stało.

- Główne interwencje, jakimi się zajmowaliśmy, były związane z nawałnicą i silnym wiatrem – powiedział Marcin Purzyński ze Straży Pożarnej w Oleśnicy.

– Z reguły były to połamane konary drzew oraz zerwane dachy – dodał. Purzyński poinformował, że dachy straciło pięć budynków.

Liczne interwencje w województwie świętokrzyskim

Silny wiatr, gradobicia, kilkaset interwencji. Gwałtowny początek lipca Nad Polską... czytaj dalej » Blisko 60 razy interweniowali do poniedziałkowego wieczoru świętokrzyscy strażacy, w związku ze skutkami burz, jakie od późnego popołudnia przechodzą nad regionem. Silny wiatr towarzyszący opadom łamał konary drzew i uszkodził dachy wielu budynków.

Jak powiedział dyżurny Wojewódzkiego Stanowiska Koordynacji Ratownictwa Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach Robert Siewiorek, od godzinu 18 do 21 najwięcej zdarzeń odnotowano w powiatach włoszczowskim i ostrowieckim.

- W powiecie włoszczowskim było 21 interwencji związanych z powalonymi konarami drzew i 10 uszkodzonych dachów na budynkach. W powiecie ostrowieckim 12 zdarzeń z połamanymi konarami drzew i dziewięć uszkodzonych dachów – opisywał.

Strażak wyjaśniał, że połamane konary drzew upadały między innymi na samochody, na linię energetyczną, na drogi i budynki.

Ewakuacja harcerzy

Pojedyncze zdarzenia, będące skutkami burz, odnotowano także w powiatach: koneckim, jędrzejowskim i staszowskim.

W powiecie staszowskim, w miejscowości Kurozwęki, w obawie przed nadchodzącą burzą, prewencyjnie ewakuowano obozujących tam harcerzy - na wniosek kierownika obozu.

Noc spędzili w miejscowej szkole, a rano mają wrócić do obozowiska. Według strażaków, to ok. 50 osób - 40 uczestników obozu i 10 opiekunów.