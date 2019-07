Gdzie jest Steven? Policja szuka 12-latka ze Świętochłowic

Wyszedł z domu i nie wrócił. Policja szuka 12-letniego autystycznego Stevena Pilarskiego z Świętochłowic (woj. śląskie). Rodzina chłopca nie ma z nim kontaktu od dwóch dni.

Świętochłowiccy policjanci poszukują 12-letniego autystycznego Stevena Pilaskiego. Rodzina po raz ostatni widziała go w minioną środę około godz. 21. To wtedy chłopak wyszedł z domu i już do niego nie wrócił. W ciągu tych dwóch dni w żaden sposób nie nawiązywał kontaktu z najbliższymi.

- Chłopca widziano jeszcze 25 lipca na ul. Korfantego w Katowicach. Towarzyszyli mu 18-letnia koleżanka i 16-letni kolega - podaje policja.

Widziałeś go?



Funkcjonariusze z Świętochłowic opublikowali zdjęcie i rysopis Stevena. Chłopak wygląda na około 15 lat. Ma 170 cm wzrostu i jest szczupłej budowy ciała. Ma krótkie blond włosy. Znaków szczególnych brak.

Kiedy chłopak wychodził z domu był ubrany w jasnoniebieskie spodenki do kolan, czarno-żółtą koszulkę oraz czarne buty sportowe. Miał przy sobie niebieski plecak.

- Apelujemy do wszystkich osób, które wiedzą gdzie może być 12-latek, by zgłosiły ten fakt w najbliższej komendzie lub pod numerem 112 - mówi st. sierż. Paulina Wierzbowska z świętochłowickiej policji.



Wszystkie osoby, które mogą pomóc w odnalezieniu zaginionej osoby proszone są o kontakt z Komendą Miejską Policji w Świętochłowicach telefony: (32) 34 90 266, (32) 34 90 255 lub z najbliższą jednostką policji - 112. KPP Świętochłowice

