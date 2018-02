Video: Izba Celno-Skarbowa

Tytoń pod kawą i pieprzem

28.02| Mówił, że wiezie sianko dla gryzoni do Wielkiej Brytanii. Szczelnie owinięty taśmą karton wzbudził podejrzenia celników. Zajrzeli do środka, a tam 170 kg suszu tytoniowego. Nielegalny towar był posypany kawą i pieprzem, by zmylić psy celników.Towar miał trafić do Wielkiej Brytanii.

