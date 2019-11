Staranował rogatki, zderzył się z pociągiem. Kierowca tira stanie przed sądem





Miał przed sobą opuszczone rogatki i czerwone światło. 56-letni Rosjanin staranował szlaban i wjechał na przejazd kolejowy. Chwilę później pociąg przeciął jego ciężarówkę na pół. Zielonogórska prokuratura zakończyła właśnie śledztwo w sprawie katastrofy.

Pociąg przeciął ciężarówkę na pół. Prokuratura chce aresztu dla kierowcy tira Prokuratura... czytaj dalej » Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 56-letniemu obywatelowi Rosji, który w kwietniu tego roku w Świebodzinie (woj. lubuskie) miał prowadzić ciężarówkę pod wpływem alkoholu i doprowadził do zderzenia z pociągiem towarowym.

Jak podaje Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze, 56-latek został oskarżony o spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym zagrażającej życiu lub zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach. Z uwagi na to, że kierowca był pod wpływem alkoholu kara może być ostrzejsza. Grozi mu nawet do 15 lat więzienia.



- Mężczyzna prowadził ciężarówkę, mając 1,84 promila alkoholu we krwi. Sama katastrofa była efektem rażącego złamania przez oskarżonego przepisów i zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym – powiedział Zbigniew Fąfera, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze.

Źródło: Kontakt 24 Pociąg przeciął ciężarówkę na pół

Zderzenie z cysternami

Do wypadku doszło 26 kwietnia na jednym ze strzeżonych przejazdów kolejowych w Świebodzinie. Kierujący tirem 56-latek, pomimo włączonego czerwonego światła sygnalizacji i opuszczanej rogatki, taranując ją, wjechał i zatrzymał się na przejeździe. Po chwili w ciężarówkę uderzył pociąg towarowy złożony z lokomotywy i cystern.



W wyniku zderzenia uszkodzony został nie tylko pojazd ciężarowy, ale również lokomotywa i cztery cysterny. Zniszczona została też infrastruktura kolejowa, m.in. dwie rogatki, sygnalizator drogowy i podkłady kolejowe na odcinku 150 m.



Na szczęście w katastrofie nikt nie ucierpiał. Prokurator uznał jednak, że swoim postępowaniem kierowca tira naraził na utratę zdrowia i życia nie tylko siebie, ale i kilka osób znajdujących się w autach stojących przed przejazdem.

