Pijany odebrał kierownicę trzeźwemu. Zginął ich kolega

Foto: Lubuska Policja Video: TVN 24 Katowice

W wypadku samochodowym zginęło trzech 19-latków

06. 11. 2019 |- To byli dobrzy uczniowie. Myślący o życiu, o przyszłości. Wszyscy mieli prawo jazdy. Byli kolektywem. Wracali do domu jednym samochodem - mówi dyrektor technikum samochodowego, który w poniedziałek stracił trzech uczniów. Zginęli w wypadku na drodze powiatowej. To droga pełna zakrętów i wzniesień. Ale przed ósmą rano i po piętnastej nie ma na niej korków.

