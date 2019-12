Odzyskali skradzionego w Niemczech tira. "Sprawa może mieć wymiar międzynarodowy"

Foto: Lubuska Policja Video: KPP Bolesławiec

10.04 | Mówi się, że policjant zawsze jest w pracy. Powiedzenie to na pewno pasuje do dzielnicowego z Kruszyna na Dolnym Śląsku, który podczas wypoczynku w lesie natknął się na zaparkowane audi. Wzbudziło to jego podejrzenia. I słusznie Okazało się, że samochód został skradziony w Niemczech kilkadziesiąt godzin wcześniej.

