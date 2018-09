Zauważyła "niezidentyfikowane zwierzę". Policjanci szukali krokodyla

"Po Wysokiej biega krokodyl?" - zastanawiali się mieszkańcy Świebodzic (woj. dolnośląskie) po tym, jak w sieci pojawiło się zdjęcie pokazujące gada. Sprawa została zgłoszona policjantom.

Jak spotkali i sfilmowali pumę Reinhold... czytaj dalej » - Otrzymaliśmy zgłoszenie i jak każde inne musieliśmy potraktować poważnie. Funkcjonariusze udali się na miejsce, żeby sprawdzić, czy krokodyl tam rzeczywiście jest - mówi st. sierż. Magdalena Ząbek z policji w Świdnicy.

"Nie było to żywe zwierzę"

Na miejscu funkcjonariusze nie spotkali jednak grasującego gada. - Po rozpytaniu okolicznych mieszkańców i robotników prowadzących tam prace okazało się, że nie było to żywe zwierzę, ale gumowa zabawka - relacjonuje policjantka. I dodaje, że zabawki na miejscu także już nie było.

Okazało się, że zgłoszenie pochodziło od kobiety, która "niezidentyfikowane zwierzę" zauważyła na początku września w drodze do pracy. Mieszkanka Świebodzic - jak relacjonuje policjantka - nie podchodziła bliżej. Zdjęcia zwierzęciu zrobiła z pewnej odległości. Po kilku dniach pokazała je swoim znajomym. Ci stwierdzili, że o sprawie trzeba poinformować policję. I tak też się stało.

Zgłoszenie nie zostanie potraktowane jako głupi żart. - Jeśli ktoś z premedytacją wprowadza służby w błąd to może zostać ukarany mandatem lub skierowaniem wniosku do sądu. Tu mieliśmy do czynienia ze zgłoszeniem w dobrej wierze, bo te osoby naprawdę myślały, że to zwierzę które może stanowić zagrożenie - podkreśla Ząbek.

O sprawie na swoim oficjalnym profilu Facebookowym poinformowało też Miasto Świebodzice: