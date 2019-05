Wyszedł ze szpitala, zmarł w pobliskich zaroślach. Znaleźli go następnego dnia

Video: A. Pawlukiewicz / TVN24 Wrocław

Mężczyzna zmarł przed szpitalem. Śledztwo prokuratury

07.05| Do szpitala przywiozła go karetka. Na szpitalnym oddziale ratunkowym 33-latek został poddany diagnostyce. Dalszych badań miał odmówić. Dzień później znaleziono go martwego w przyszpitalnych zaroślach. Śledztwo w tej sprawie wszczęła Prokuratura Rejonowa w Świdnicy (Dolnośląskie).

