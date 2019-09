Za psie kupy stanie przed sądem

"Znów to samo" - alarmują strażnicy miejscy ze Świdnicy (Dolnośląskie) i opisują zachowanie mieszkanki, która notorycznie ma nie sprzątać po swoim psie. Kilkukrotne karanie kobiety mandatem nie poskutkowało, dlatego strażnicy teraz zdecydowali się złożyć do sądu wniosek. Ich zdaniem to pierwszy taki przypadek na Dolnym Śląsku.

Ratusz upomina właścicieli. "Sprzątanie po psie to nie wstyd" "To obowiązek i... czytaj dalej » Poranek na świdnickim Rynku. W oku kamery monitoringu miejskiego pojawia się kobieta z owczarkiem niemieckim.

"Już po chwili piesek pozostawia na bruku ślad swojej bytności, a jego właścicielka beztrosko odchodzi, nie spoglądając nawet na odchody swojego pupila" - relacjonowali strażnicy miejscy.

Nie pierwszy raz

A Edward Świątkowski ze świdnickiej straży miejskiej dodaje: - Wszystko obserwował operator miejskiego monitoringu. Kobieta była mu dobrze znana z różnych negatywnych zachowań, między innymi była kilkukrotnie upominana i karana za niesprzątanie po swoim psie. Strażnicy znali adres mieszkanki miasta, odwiedzili ją w mieszkaniu i poinformowali o tym, że złożą w jej sprawie wniosek o ukaranie do sądu.

- Doświadczenia z przeszłości pokazały, że skoro nakładane na tę kobietę kary nie przynoszą rezultatów, to może mocniejszy efekt będzie miało ukaranie jej przez sąd. Może wówczas przyjmie do wiadomości, że sprzątanie po swoim pupilu to obowiązek właściciela - dodaje Świątkowski.

Wniosek do sądu

Właścicielka owczarka niemieckiego miała siedem dni na złożenie wyjaśnień. Jak przekazuje funkcjonariusz straży miejskiej termin upłynął, a żadne wyjaśnienia nie wpłynęły. To oznacza, że kobieta za swoje zachowanie odpowie przed sądem. - To pierwszy tego typu przypadek na Dolnym Śląsku - podkreśla Świątkowski.

Za niesprzątanie po swoim czworonogu grozi do 500 złotych mandatu. Sąd może wymierzyć surowszą kare, grzywnę do 5 tysięcy złotych.

Jak mówią strażnicy podstawą prawną do ukarania kobiety będzie w tym wypadku przepis prawa miejscowego z uchwały Rady Miejskiej w Świdnicy.

Osoba, z którą przebywa zwierzę domowe na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku, w szczególności takich jak drogi, chodniki, podwórka, parki i inne tereny zielone, zobowiązana jest do niezwłocznego usunięcia zanieczyszczeń pozostawionych przez te zwierzę § 16.1, UCHWAŁA NR XXII/231/16 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY

Kobietę i jej psa zarejestrowały kamery monitoringu umieszczone w świdnickim Rynku:



