Przed mszą "wtargnęła do zakrystii i zażądała pomocy". Wezwano strażników miejskich

Przed poranną mszą weszła do zakrystii i zażądała, by udzielono jej pomocy. O interwencję poproszono strażników miejskich ze Świdnicy (Dolnośląskie). Ci odwieźli bezdomną kobietę do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

"Dyżurny straży miejskiej przyjął telefoniczne zgłoszenie od obsługi Katedry św. Stanisława i św. Wacława, dotyczące starszej kobiety, która wtargnęła tuż przed mszą do zakrystii i zażądała, aby udzielono jej pomocy, gdyż jest osobą bezdomną i Kościół powinien się nią zaopiekować" - tak strażnicy miejscy ze Świdnicy opisują jedną z ostatnich, podjętych przez siebie, interwencji.

"Zachowanie groziło zakłóceniem mszy"

13-latek wypluł hostię, księża wezwali policję. "Co będzie następnym krokiem? Policja moralności?" Policyjna... czytaj dalej » Kobieta nie chciała opuścić zakrystii. - Zachowywała się bardzo głośno, a jej zachowanie groziło zakłóceniem mszy świętej. Z tego powodu poinformowano nas - mówi Edward Świątkowski ze straży miejskiej w Świdnicy. I dodaje, że interwencja przebiegła spokojnie.

Strażnicy zaproponowali kobiecie, że odwiozą ją do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. - Pani zgodziła się na to. Przez funkcjonariuszy została przekazana pod opiekę pracowników socjalnych. Od tego czasu nie mieliśmy z nią do czynienia - podkreśla Świątkowski.

Nie pierwsza taka interwencja

W czasie interwencji kobieta była trzeźwa. Choć, jak przyznaje przedstawiciel świdnickiej straży miejskiej, wcześniej wielokrotnie dała się poznać jako osoba nadużywająca alkoholu. - To osoba nam znana. Wcześniej sprawiała pewne problemy. Mogłaby skorzystać z najróżniejszych form pomocy, ale ze względu na nadużywanie alkoholu jest z pewnych możliwości wykluczona - mówi Świątkowski.

Zdaniem strażników miejskich zachowanie kobiety było "chuligańskim wybrykiem". - Nie było to nic nadzwyczajnego. Mieliśmy już wcześniej interwencje związane z zakłóceniem spokoju w kościołach. Czasami jesteśmy również wzywani w przypadku osób natarczywie żebrzących w świątyniach - relacjonuje Świątkowski.