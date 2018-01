Skowyt i szczekanie dochodziło z kontenera na szkło





Foto: Straż miejska w Świdnicy | Video: Straż miejska w Świdnicy Ktoś wrzucił psa do kontenera na szkło

Ma około trzech lat, jest bardzo zaniedbany i wystraszony. Przeżył. Ktoś, być może właściciel, wrzucił czworonoga do kontenera na szkło.

Strażnicy miejscy o sprawie zostali poinformowani przez jedną z mieszkanek. - Przekazała, że idąc ulicą Kolejową usłyszała skowyt i szczekania. W poszukiwaniu źródła tych dźwięków dotarła do kontenera na odpady szklane. W środku zobaczyła psa - informują świdniccy strażnicy miejscy.

Zaniedbany z poranionymi łapami

Znalazła psa na śmietniku. "Był ledwo żywy i zaniedbany" Skrajnie... czytaj dalej » Funkcjonariusze próbowali uwolnić czworonoga. Do pomocy wezwali pracownika schroniska dla zwierząt. Zwierzak miał dużo szczęścia. Po kilkunastu minutach pies został wyciągnięty z pułapki.

- Był bardzo spokojny, nie gryzł ani nie atakował. Ma niewielkie rany na łapach, bo siedział w kontenerze do połowy wypełnionym, często potłuczonym, szkłem - mówi Arkadiusz Gruszowski ze schroniska dla bezdomnych zwierząt w Świdnicy.

Nie wiadomo, jak długo pies był uwięziony. Nie był wychłodzony, ale jest wychudzony i bardzo zaniedbany. - Widać, że właściciel o niego nie dbał. To około trzyletni pies. Nie ma chipa. Był bardzo wystraszony, ale teraz dochodzi do siebie - relacjonuje Gruszowski. I przyznaje: wyciągaliśmy już psy z różnych miejsc, ale jeszcze nigdy z kontenera na szkło. - To była bardzo niebezpieczne miejsce dla tego czworonoga - podkreśla.

A straż miejska apeluje: w razie rozpoznania czworonoga prosimy o kontakt pod numerami telefonów 986 lub 74 851 28 88.

Psa znaleziono w Świdnicy:



