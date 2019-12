"Nie chciałam go zabić, ja go kochałam". Oskarżona o zabójstwo konkubenta uniewinniona

Małgorzata S. odpowiadała przed sądem za zabójstwo swojego konkubenta. Raz została uniewinniona, ale wyrok został uchylony i sprawa trafiła do ponownego rozpatrzenia. Teraz znowu została uniewinniona. Zdaniem sądu 27-latka miała prawo do obrony koniecznej. Prokuratura nie wyklucza, że od wyroku odwoła się po raz kolejny.

10 kwietnia 2016 roku policja otrzymała zgłoszenie o tym, że w wiosce pod Świdnicą mężczyzna został zraniony nożem. Gdy funkcjonariusze pojawili się pod wskazanym adresem ranny 31-latek leżał na podłodze. Nad nieprzytomnym mężczyzną klęczała jego partnerka Małgorzata S.

"Ja go nie chciałam zabić, ja go kochałam"

Zabił konkubenta matki, ją samą ranił. Ale to on był ofiarą, do więzienia nie pójdzie Ponad dwa lata... czytaj dalej » Wcześniej w domu dochodziło do awantur, czasami do rękoczynów. Feralnego dnia para piła razem alkohol. W pewnym momencie wywiązała się kolejna kłótnia. 31-latek zaczął wyzywać swoją konkubinę. Później zaczął ją dusić. Odruchowo, jak twierdziła, chwyciła za leżący na szafce nóż. I zadała mężczyźnie cios w klatkę piersiową.

Po chwili zauważyła lecącą z rany krew. Mężczyzna wyszedł na korytarz i zdążył jeszcze powiedzieć Małgorzacie S., by wezwała pogotowie. Wszystko to działo się na oczach kilkuletnich dzieci pary.

- Słyszałam, jak jedzie pogotowie i w tym czasie on wydał ostatnie tchnienie - mówiła później śledczym. Mężczyzny nie udało się uratować. Kobieta w trakcie przesłuchania podkreślała: "Ja go nie chciałam zabić, ja go kochałam" i "Gdybym mogła cofnąć czas, to na pewno bym tego nie zrobiła".

Oskarżona o zabójstwo

Małgorzata S. usłyszała zarzut zabójstwa i została tymczasowo aresztowana. A później oskarżona.

"Oskarżam Małgorzatę S. o to, że (...) działając w bezpośrednim zamiarze pozbawienia życia Jana S. zadała mu w klatkę piersiową jeden cios nożem o długości 13 centymetrów, powodując w ten sposób obrażenia w postaci rany kłutej (...) w efekcie czego doszło do śmierci pokrzywdzonego" - napisał prokurator w akcie oskarżenia. I podkreślał, że S. dopuściła się zbrodni "mając w znacznym stopniu ograniczoną zdolność do pokierowania swoim postępowaniem".

Ona do winy się przyznawała, choć nie do zabójstwa. - Do popełnienia zarzucanego czynu przyznaję się. Do zabójstwa się nie przyznaję, bo ja go nie chciałam zabić i strasznie tego tego żałuję. Kochałam go. Potwierdzam, że zadałam konkubentowi ugodzenie nożem - mówiła oskarżona.

Sąd uniewinnił po raz pierwszy

I choć w pierwszym procesie prokurator domagał się wymierzenie kobiecie kary ośmiu lat więzienia, to sąd ją uniewinnił. - Uznał, że działała w ramach obrony koniecznej, broniła swojego życia - przekazywała Agnieszka Połyniak z Sądu Okręgowego w Świdnicy w rozmowie z reporterem "Uwagi" TVN.

Zdaniem sądu kobieta była ofiarą przemocy domowej, a jej partner agresorem. Rozstrzygnięcie nie było jednak prawomocne. Od wyroku odwołała się i prokuratura i pełnomocnik matki zabitego mężczyzny. Zgodnie chcieli uchylenia wyroku i przekazania go do ponownego rozpatrzenia. W grudniu 2017 roku Sąd Apelacyjny we Wrocławiu do wniosków się przychylił.

Sprawa wraca na wokandę

2 marca 2018 roku sprawa ponownie trafiła na wokandę świdnickiego sądu. S. przed sądem odpowiadała z wolnej stopy. Oskarżyciel publiczny przekonywał, że kobieta wcale nie działała w obronie własnej.

- Jak wynika z zebranego materiału oskarżona miała opinię osoby nadużywającej alkoholu i nieprzestrzegającej zasad współżycia społecznego. Osoby, która nie dbała o dom i rodzinę - mówiła Beata Piekarska-Kaleta cytowana przez "Gazetę Wyborczą". I przekonywała, że oskarżona nie szukała pomocy. Co więcej, to ona - zdaniem prokuratury - sprowokowała zdarzenie.

Drugie uniewinnienie

Obrońca Małgorzaty S. przekonywał, że jest ona niewinna. Co zrobił sąd? Po raz kolejny uniewinnił kobietę. - Co ma zrobić kobieta 160 centymetrów wzrostu z mężczyzną, który ma 180 centymetrów, jest silnie zbudowany i który ją dusi? Idealnie byłoby, gdyby poczekała. Ma jednak prawo do obrony koniecznej - podkreślała, cytowana przez swidnica24.pl, sędzia Joanna Jakubowska-Wiraszka.

Rozstrzygnięcie nie jest prawomocne.

Satysfakcji z wyroku nie ukrywał obrońca kobiety. - W mojej ocenie jest to wyrok sprawiedliwy (...) Każdy z nas ma prawo się bronić - powiedział po wyjściu z sali sądowej. Czy od wyroku odwoła się prokuratura? Tego na razie nie wiadomo. Oskarżyciel publiczny zapowiedział złożenie wniosku o pisemne uzasadnienie rozstrzygnięcia. I dopiero po zapoznaniu się z nim zostanie podjęta decyzja o tym, co dalej zrobić.

