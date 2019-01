"Nie trzeba być katolikiem, by poczuć atmosferę takiego szczęścia". Pielgrzymi żegnają Panamę

Ostatniego dnia 34. Światowe Dni Młodzieży przeniosły się na przedmieścia stolicy, gdzie papież Franciszek poprowadził mszę świętą z udziałem setek tysięcy wiernych. Był to zarazem ostatni dzień służby polskich harcerzy w Panamie. Pełne wrażeń i emocjonalnych pożegnań niedzielne wydarzenia relacjonował dla TVN24 Filip Folczak z Toteraz.pl.

W mszy świętej pod przewodnictwem papieża Franciszka kończącej 34. Światowe Dni Młodzieży uczestniczyło 700 tys. osób.

Dzień pożegnań

Radosna atmosfera nie opuszczała zgromadzonych do samego końca. - Trzeba tu przyjechać, trzeba tu być, trzeba to zobaczyć, trzeba to poczuć - opowiadał jeden z wiernych. - Nie trzeba być katolikiem, żeby poczuć atmosferę takiego szczęścia - dodał.

Ostatni dzień ŚDM to także dzień emocjonalnych pożegnań. Polscy harcerze spotkali się tego dnia z panamskimi strażakami, aby wzajemnie podziękować sobie za udaną współpracę. Przez kilka ostatnich dni między dwoma formacjami nawiązało się wiele znajomości.

Ale harcerzom dziękowali przede wszystkim sami uczestnicy imprezy doceniający ich bezinteresowny wysiłek. - Nie wiem, w ilu językach wysłuchałem słów podziękowań - przyznał jeden z nich. - Gdy się słyszy to słowo "dziękuję", to zawsze jest poczucie dobrze wykonanej roboty. A jeżeli się to słyszy od obcych ludzi, to jest to jeszcze bardziej budujące - podkreślił.

Następne ŚDM w Portugalii

ŚDM w Panamie dobiegły końca, a pielgrzymi i wolontariusze z całego świata pakują bagaże i wracają do domów.

W niedzielę papież Franciszek ogłosił, że następne święto katolickiej młodzieży odbędzie się w 2022 roku w Lizbonie. Informacja ta wywołała entuzjazm, co naturalne, zwłaszcza wśród portugalskich wiernych.