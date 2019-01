Przejazd papieża, człowiek wybiega z tłumu. Błyskawiczna reakcja kierowcy

Foto: Reuters Video: tvn24

Pierwszy dzień służby ratowników na ŚDM

23.01 | We wtorek w Panamie rozpoczęły się Światowe Dni Młodzieży. Pierwszy dzień imprezy był też pierwszym dniem służby setek ratowników, którzy do tego zadania przygotowywali się od miesięcy. Do panamskiego portu przybył też polski żaglowiec Dar Młodzieży, który odbywa właśnie rejs dookoła świata. Filip Folczak z TOTERAZ dla TVN24 relacjonuje największe tego typu spotkanie wiernych na świecie.

