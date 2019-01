Ratownicy mają co robić. Pierwsze spotkanie młodych z papieżem i pierwsze wyzwania

Jak do tej pory był to najbardziej wymagający dzień na Światowych Dniach Młodzieży w Panamie, zarówno dla pielgrzymów, jak i dla ratowników - relacjonował dla TVN24 Filip Folczak z Toteraz.pl. W czwartek do wiernych dołączył papież Franciszek, pierwsze poważne wyzwania pojawiły się jednak również przed ratownikami.

Papież Franciszek był gorąco witany przez setki wiernych wszędzie, gdzie się pojawił. Jeden z pozdrawiających go małych chłopców miał na sobie koszulkę ulubionej drużyny piłkarskiej papieża. Miał też drugą taką koszulkę, którą chciał wręczyć papieżowi - chłopcu nie tylko się to udało, ale otrzymał też w zamian papieski różaniec.

Franciszek najpierw spotkał się z biskupami z Ameryki Środkowej oraz panamskimi władzami, by wziąć następnie udział w oficjalnej inauguracji ŚDM.

Pierwsze spotkanie papieża Franciszka z pielgrzymami przybyłymi ze 156 krajów odbyło się na Campo Santa Maria La Antigua na nabrzeżu Cinta Costera.

"Zaczęli się ludzie tratować"

Papież Franciszek przybył do Panamy. Trasę z lotniska pokonał niezwykłym papamobile Na lotnisku w... czytaj dalej » Pierwsze tłumne spotkania z papieżem przyniosły jednak też pierwsze poważne wyzwania dla pełniących służbę ratowników, wśród których jest ponad 200 polskich harcerzy i harcerek. - Sytuacja wygląda w ten sposób, że zaczęli się ludzie tratować i alarmowo informujemy patrole, aby wyjść do wsparcia - informował jeden z ratowników szykujących się do akcji.

Jednak czasu na rozmowy nie było wiele, trzeba było działać. Wśród ratowników była pełna mobilizacja, jak jednak podkreślili, takich "sytuacji przy takiej liczbie ludzi jest bardzo dużo, ale, całe szczęście, nie jest ich za wiele na nasze siły".

- Największym problemem była panika, niekoniecznie nawet jakieś odwodnienia, czy przegrzania. Główny problem to była panika, za dużo ludzi wpuszczonych do sektorów nie pozwoliło po prostu na swobodne przejście - poinformował jeden z ratowników ratownik.

- Jak do tej pory był to najbardziej wymagający dzień na Światowych Dniach Młodzieży w Panamie, zarówno dla pielgrzymów, jak i dla ratowników - podsumował Filip Folczak.

Oglądaj Wideo: tvn24 Relacja Filipa Folczaka ze Światowych Dni Młodzieży. Część 1 Oglądaj Wideo: tvn24 Relacja Filipa Folczaka ze Światowych Dni Młodzieży. Część 2