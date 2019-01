Panama gotowa na przyjęcie pielgrzymów. Polacy najliczniejszą grupą z Europy





Panama jest gotowa na przyjęcie papieża Franciszka i uczestników Światowych Dni Młodzieży. Przygotowania prowadzą profesjonaliści, którzy codziennie analizują wszystkie procedury - powiedział prezydent kraju Juan Carlos Varela w wywiadzie dla watykańskich mediów. Do Panamy przybędzie łącznie około 3500 Polaków, wielu z nich jest już w tamtejszych diecezjach.

Wtorek jest pierwszym dniem zgromadzenia młodych pielgrzymów. Papież Franciszek przybędzie do Panamy w środę i pozostanie tam do niedzieli.

- Mogę zapewnić, że ludność może zaufać wszystkim profesjonalistom, zarówno ze strony rządowej, jak i lokalnego komitetu organizacyjnego, którzy dzień po dniu dokonują przeglądu i analizują każdą procedurę po to, by Światowe Dni Młodzieży przebiegły pozytywnie - oświadczył Varela, cytowany przez portal Vatican News.

Prezydent Panamy zaznaczył, że wszystko jest już gotowe, aby "przyjąć pielgrzymów i turystów, którzy masowo przybędą".

- Jako Panamczyk muszę powiedzieć, że jestem dumny z tego, że nasz kraj będzie przez kilka dni sercem świata, z którego popłynie przesłanie papieża Franciszka, orędzie nadziei, jedności, solidarności i troski o potrzebujących - podkreślił. Panamski przywódca dodał, że "to wielka radość przyjąć papieża Franciszka w Panamie", a powodem do dumy jest to, że "wybrał nasz mały kraj jako organizatora Światowych Dni Młodzieży".

Źródło: PAP/EPA/Bienvenido Velasco Światowe Dni Młodzieży w Panamie

ŚDM "szansą dla całej Panamy"

- Od 2009 roku, kiedy przygotowywaliśmy się do obchodów 500. rocznicy ustanowienia pierwszej diecezji na stałym lądzie - Santa Maria La Antigua - wielu marzyło o wizycie papieża - wyjaśnił Juan Carlos Varela.

Zaznaczył, że Panama "po raz kolejny będzie krajem, który buduje mosty między narodami i kulturami, miejscem spotkania, punktem wyjścia, z którego orędzie papieża Franciszka będzie szerzyć się do wszystkich zakątków planety".

Varela zapewnił, że prowadzone przez ponad dwa lata przygotowania do ŚDM miały na celu zagwarantowanie tego, aby młodzi Panamczycy i ludzie z całego świata w pełni przeżyli spotkanie z papieżem. Wyraził przekonanie, że ŚDM są szansą dla całej Panamy, by "zwiększyła swe możliwości i pokazała, że dobrą wolą, pracą i jednością można zrealizować wielkie projekty w kraju i dla kraju".



W historii Światowych Dni Młodzieży Panama jest najmniejszym krajem, w którym je zorganizowano.

Polacy najliczniejszą grupą z Europy

W Światowych Dniach Młodzieży weźmie udział ponad 3500 Polaków, co oznacza, że będą największą grupą pielgrzymów z Europy. Dla porównania z Włoch przybędzie 900 osób. Polskiej młodzieży towarzyszyć będzie 12 biskupów i 200 księży. W środę odbędzie się polskie spotkanie narodowe.

Wśród Polaków najwięcej - około 700 - jest pielgrzymów z archidiecezji krakowskiej. Dla nich, jak się zauważa, podróż do Panamy to kolejny etap po poprzednich Światowych Dniach Młodzieży, które w 2016 roku odbyły się w Krakowie.

Polskiej młodzieży towarzyszy metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski, który przywiózł do Panamy relikwie świętego Jana Pawła II, inicjatora Światowych Dni Młodzieży. Zostaną one złożone w ołtarzu stołecznej katedry z XVII wieku, którą w sobotę konsekruje papież po długich pracach remontowych, jakie tam wykonano.

W środę, w dniu przyjazdu papieża Franciszka, w miejscu, w którym w 1983 roku mszę odprawił św. Jan Paweł II, odbędzie się wydarzenie organizowane przez stronę polską.

Do Panamy wybiera się także żona prezydenta RP Agata Kornhauser-Duda. Spotka się ona w sobotę z polskimi pielgrzymami w parafii świętego Łukasza.

Od 16 stycznia działa w Panamie kwatera polska, służąca pomocą pielgrzymom. Punkt informacyjny uruchomiono w kościele Nuestra Senora del Carmen znajdującym się w centralnej części miasta.