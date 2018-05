Światło w falach oceanu. Niezwykłe zjawisko bioluminescencji

Grupa fotografów uwieczniła w Kalifornii zjawisko bioluminescencji. To rekcja chemiczna, w której wyniku na oceanie widać niebieską poświatę. Taki widok to efekt świecenia żyjących w oceanie organizmów. Do zjawiska dochodzi, gdy mikroorganizmy w wodzie zostają wzbudzone, co prowadzi do reakcji chemicznej powodującej światło. Poświata zbliżona jest do światła, jakie emitują świetliki. Ten konkretny widok uchwycony został na Moonlight Beach na południowym wybrzeżu Kalifornii. Łuna pojawiła się dzięki tzw. czerwonej fali czyli kwitnącym w tym czasie algom czerwonym.