Noblistka laureatką Nagrody Politkowskiej

Odtwórz: Cały rok odkładali pieniądze. Dwulatek wrzucił je do niszczarki

Ben i Jackee z Utah to fani futbolu amerykańskiego. By zdobyć bilet na cały sezon rozgrywek, najpierw się zapożyczyli, a potem przez ponad rok oszczędzali, by zwrócić pieniądze. zobacz więcej »