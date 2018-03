Brytyjski astrofizyk Stephen Hawking zmarł w środę w wieku 76 lat. Jego śmierć wywołała poruszenie na całym świecie, wśród naukowców, polityków, gwiazd popkultury. "Najzabawniejszy człowiek, jakiego miałem przyjemność poznać" - napisał o profesorze odtwórca roli Hawkinga w filmie "Teoria wszystkiego", Eddie Redmayne.

Hawking był bezsprzecznie najbardziej znanym współczesnym astrofizykiem na świecie. Sformułował wiele przełomowych koncepcji i hipotez naukowych dotyczących tej dziedziny nauki. Wnikliwie badał czarne dziury i teorię Wszechświata.

Międzynarodową sławę, wykraczającą poza środowiska naukowe, przyniosła mu książka pod tytułem "Krótka historia czasu" z 1988 roku, która trafiła na listy bestsellerów w wielu krajach. Na liście sprzedażowej publikowanej przez dziennik "Sunday Times" pozostawała numerem jeden przez 237 tygodni.

"Możesz latać jak Superman"

Śmierć naukowca poruszyła cały świat. W sieci wielu ludzi upamiętniło życie i dorobek Hawkinga.

NASA opublikowała w mediach społecznościowych nagrania, by uczcić pamięć fizyka. Filmy zawierają fragmenty rozmowy naukowca z astronautami przebywającymi w 2014 roku na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS), Rickiem Mastracchio i Koichi Wakatą.

"Ku pamięci Stephena Hawkinga, słynnego fizyka i ambasadora nauki. Jego teorie otworzyły wszechświat na możliwości, które my i świat badamy. W stanie mikrograwitacji (w której powstaje tzw. stan nieważkości - przyp. red.) możesz latać jak Superman, tak powiedziałeś astronautom na ISS w 2014 roku”.





Amerykański astrofizyk i popularyzator nauki Neil deGrasse Tyson opublikował na Twitterze zdjęcie z Hawkingiem.

"Jego odejście pozostawia intelektualną próżnię. Ale to nie jest pustka. Pomyślcie o tym, jak o rodzaju energii próżniowej, przenikającej tkankę przestrzeni kosmicznej, która wymyka się pomiarom. Stephen Hawking, RIP 1948-2018".





Nie tylko świat nauki

Fizyka żegna nie tylko naukowe środowisko. Śmierć Hawkinga upamiętniają też politycy i celebryci oraz entuzjaści jego teorii na całym świecie.

"Profesor Stephen Hawking był cudownym i wyjątkowym umysłem – jednym z największych naukowców swojego pokolenia. Jego odwaga, poczucie humoru i determinacja, by brać z życia jak najwięcej, były inspiracją. Jego spuścizna nie zostanie zapomniana" – napisała na Twitterze premier Wielkiej Brytanii Theresa May.

Śmierć naukowca skomentował również przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk.

"'Ważne, byście się nie poddawali'. Ku pamięci Stephena Hawkinga".

Źródło: Twitter/ Donald Tusk Donald Tusk o śmierci Hawkinga

Obsada popularnego serialu "Teoria wielkiego podrywu” pokazała na Twitterze zdjęcie z wizyty Hawkinga na planie.





Producent kultowego animowanego serialu "Simpsonowie" Matt Selman pożegnał Hawkinga, publikując grafikę z odcinka, którego gościnną gwiazdą była postać naukowca.

"Żegnając Stephena Hawkinga, najbardziej inteligentną gościnną gwiazdę w krótkiej historii 'Simpsonów'".

Źródło: Twitter/ Matt Selman Matt Selman, producent serialu "Simpsonowie", o śmierci Hawkinga

Eddie Redmayne, zdobywca Oscara za rolę Stephena Hawkinga w biograficznym filmie "Teoria wszystkiego" z 2014 roku napisał w oświadczeniu: "Straciliśmy naprawdę piękny umysł, nadzwyczajnego naukowca i najzabawniejszego człowieka, jakiego miałem przyjemność poznać".

Źródło: PAP/EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA Od lewej: brytyjska aktorka Felicity Jones, Jane Wilde Hawking - była żona Stephena Hawkinga, Stephen Hawking i brytyjski aktor Eddie Redmayne na premierze ”Teorii wszystkiego” w Londynie 9 grudnia 2014 roku

"Świat stracił dziś odrobinę swojego blasku" - napisał z kolei hollywoodzki aktor Antonio Banderas.

Źródło: Twitter/ Antonio Banderas Antonio Banderas na Twitterze

O tym, że postać Hawkinga znaczyła wiele w nie tylko w naukowym świecie, mogą też świadczyć reakcje poza internetem.

Na stacji londyńskiego metra Tower Hill obsługa wywiesiła kartkę z "cytatem dnia". Są to słowa Hawkinga: "Pamiętajcie, by patrzeć w gwiazdy, a nie pod nogi. Starajcie się zrozumieć to, co widzicie. Zastanawiajcie się nad tym, dlaczego istnieje świat. Bądźcie ciekawi. Jakkolwiek trudne wydaje się życie, zawsze jest coś, co można zrobić. Coś, w czym można osiągnąć sukces. Ważne, byście się nie poddawali".





