Groził bronią 14-latce. Prokuratura wydała list gończy





Prokuratura Rejonowa w Suwałkach (Podlaskie) wydała list gończy za 21-letnim Mateuszem Stawieckim z Sejn. Mężczyzna tydzień temu groził 14-latce z Suwałk bronią i próbował zmusić, by poszła z nim do mieszkania. Wystraszyli go przechodnie.

Jak poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Suwałkach Ryszard Tomkiewicz, za podejrzanym wydano list gończy, sąd postanowił również aresztować go na okres 14 dni po jego zatrzymaniu. Padły strzały, szybko się poddał. Policja zatrzymała ściganego listem gończym Na jego posesję... czytaj dalej »

Przyłożył pistolet do brzucha

W ubiegłą niedzielę wieczorem dziewczyna wyszła na spacer z psem. Podszedł do niej 21-latek, który przyłożył jej do brzucha pistolet i próbował zmusić, by poszła z nim do jego mieszkania. Mężczyznę wystraszyli przechodnie.

Napastnik zaraz potem został zatrzymany. Nie chciał otworzyć policji drzwi, więc funkcjonariusze je wyważyli. Przy mężczyźnie znaleźli pistolet śrutowy. Okazało się, że 21-latek pochodzi z Sejn i wynajmuje mieszkanie w Suwałkach.

Zarzut stosowania gróźb i przemocy

Prokuratura postawiła mu zarzut stosowania gróźb i przemocy wobec 14-latki oraz zmuszenia jej do określonego działania. Jednak dwa dni później 21-latek wyszedł na wolność, bo prokuratura zastosowała wobec niego środki wolnościowe, między innymi dozór policyjny i zakaz zbliżania się do poszkodowanej.

Matka 14-latki w rozmowie z TVN24 mówiła, że mężczyzna "nie jest bezpieczny dla otoczenia i innych dzieci".

Jak poinformował Tomkiewicz, podejrzany dwa razy nie stawił się na dozór policyjny i ukrywał przed policją. Dlatego prokuratura złożyła do sądu wniosek o areszt i wystawiła za nim list gończy.