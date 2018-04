Suski o gabinetach politycznych: nigdy nie mówiliśmy, że będziemy likwidować





- Biję się w piersi. Jeżeli taki zapis się znalazł, był niefortunny - przyznał Marek Suski, szef gabinetu politycznego premiera Mateusza Morawieckiego, pytany o realizację obietnic dotyczących likwidacji gabinetów politycznych. Zapowiedzi takie zawarte zostały w programie wyborczym PiS z 2014 roku.

Podczas kampanii wyborczej w roku 2015 Prawo i Sprawiedliwość obiecywało likwidację gabinetów politycznych, które w programie partii z 2014 roku określono jako "przejaw upartyjnienia państwa".

"Poszukując oszczędności i przeciwstawiając się zbędnemu zatrudnianiu osób z Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, zlikwidujemy gabinety polityczne" - napisano w dokumencie.

"Biję się w piersi, jeżeli taki zapis się znalazł"

Na uwagę dziennikarza, że "nie doczytał własnego programu partyjnego", Suski odparł, że "bije się w pierś, rzeczywiście".

- O ile sobie przypominam, nigdy nie mówiliśmy o tym, że będziemy likwidować - przekonywał. Ocenił jednak, że jeżeli zapis taki znalazł się w programie, był "niefortunny".

- Biję się w piersi. Jeżeli taki zapis się znalazł, to był niefortunny. Ponieważ rzeczywiście gabinety polityczne są naprawdę bardzo skromne. Z drugiej strony, jakbym powiedział, że likwidujemy, to znaczy, że powiedziałbym, że moje stanowisko jest niepotrzebne - przyznał.

Sam podkreślał z kolei, że nie popiera takiego rozwiązania.

- Jak to mówią o tym karpiu, że nie głosuje za przyspieszeniem wigilii. Skoro jestem w gabinecie politycznym, to nie jestem za ich likwidacją - dodał.

Suski odniósł się również do kwestii Pomnika Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 roku odsłoniętego we wtorek podczas obchodów ósmej rocznicy katastrofy. Obchody ósmej rocznicy katastrofy smoleńskiej 96 miesięcznic,... czytaj dalej »

Monument stanął na trawniku między placem Piłsudskiego a ulicą Królewską. Budowany obok pomnik prezydenta Lecha Kaczyńskiego ma być ukończony w listopadzie.

Jak podkreślił szef gabinetu politycznego premiera, monumenty połączy "czerwony, granitowy chodnik", a całość wyglądać będzie tak, jakby prezydent Lech Kaczyński "z pomnika szedł po tym dywanie na schody do samolotu".

- Wspólna rzecz łącząca te dwa pomniki to będzie granitowy dywan czerwony - zaznaczył Suski.

- Będzie to taka trochę sugestia, że pan prezydent, idąc po tym czerwonym dywanie, wchodzi na schody, które z jednej strony odczytywane są jako schody do samolotu a z drugiej - jako symboliczne schody do nieba - wyjaśniał.