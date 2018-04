Suski: kompromis w sprawie ustawy aborcyjnej w Polsce nie jest zły

Kończyła się pierwsza połowa, był to kluczowy moment nie meczu, a całej rywalizacji o półfinał Ligi Mistrzów. Leroy Sane z Manchesteru City podwyższył na 2:0, co oznaczało, że do dopadnięcia Liverpoolu został jeszcze jeden, jedyny krok. Nic z tego, sędzia gola nie uznał, a niebawem odesłał na trybuny trenera miejscowych, Pepa Guardiolę. zobacz więcej »