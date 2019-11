"Naziol, kibol, bandyta". Kariera Olgierda L., lidera przestępczego półświatka Trójmiasta

Napady, wymuszenia, handel narkotykami i sutenerstwo to najbardziej dochodowe gałęzie gangsterskich interesów. Dlatego w przestępczym półświatku trwa nieustanna rywalizacja o władzę. Olgierd L. bardzo szybko wspiął się na szczyt hierarchii gdańskiego półświatka, ale to mu nie wystarcza, dziś przenika także do świata polityki. Reportaż Bertolda Kittela i Anny Sobolewskiej "Kibol, naziol, bandyta" dla "Superwizjera" pokażemy w sobotę na antenie TVN24 o godzinie 20.00.