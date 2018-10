"Wody skażone trotylem". Reportaż "Superwizjera" w TVN24

Na produkcji trotylu w Bydgoszczy zarabia się setki milionów złotych. Skutkiem ubocznym jest poważne skażenie środowiska. Miejska oczyszczalnia nie może zneutralizować ścieków z fabryki, więc płyną one dalej - do Wisły. Reporterzy "Superwizjera" dotarli do badań, z których wynika, że trotyl znajduje się także w wodach gruntowych tuż pod domami mieszkańców. Dlaczego do tej pory nikt nie wiedział o skażeniu? Reportaż "Wody skażone trotylem" Macieja Dudy i Łukasza Rucińskiego w "Superwizjerze" w sobotę o godzinie 20 w TVN24.