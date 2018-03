Za kratami spędził 18 długich lat. Moment, w którym opuszczał więzienne mury, śledziły miliony widzów. Tomasz Komenda niemal połowę swojego życia odsiadywał wyrok za zbrodnię, której - zdaniem Prokuratury Krajowej we Wrocławiu - nie popełnił. Dziś czeka na ostateczne uniewinnienie i zadośćuczynienie od państwa. W pierwszych dniach na wolności Tomkowi towarzyszył reporter "Superwizjera", Grzegorz Głuszak. Razem przemierzali ulice Wrocławia, którego Tomek nie widział od 18 lat. Obejrzeć panoramę rodzinnego miasta - to było jego pierwsze życzenie po wyjściu na wolność. O trudnym powrocie do normalności - w reportażu Grzegorza Głuszaka w sobotę o godzinie 20 w TVN24. Gościem studia "Superwizjera" będzie Tomasz Komenda.