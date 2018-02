Romuald Ś. - to lekarz i biznesmen, który z listy stu najbogatszych Polaków trafił prosto do aresztu. Zarzuca mu się wyłudzenie mienia, pranie brudnych pieniędzy i oszukanie kilkuset osób. Sprawa czeka na finał w sądzie. W cieniu działalności biznesmena jest też ludzki dramat. Właściciel cennych działek we Wrocławiu umarł w tajemniczych okolicznościach, a w jego mieszkaniu znaleziono dokumenty, w których zrzekł się majątku na rzecz Romualda Ś. Zostawił też notatki nawiązujące do działalności biznesmena. Co łączy te dwie sprawy? I co było powodem śmierci mężczyzny? O tym w reportażu Michała Fuji w "Superwizjerze", w sobotę o godzinie 20 w TVN24.