"Musieli fałszować te listy, bo inaczej nie mogliby kandydować"

Prawie 300 podpisów na listach poparcia Młodzieży Wszechpolskiej w wyborach samorządowych w 2014 roku zostało sfałszowanych - tak wynika z ustaleń prokuratury. Organizacją kierował wtedy Adam Andruszkiewicz, który niedawno został wiceministrem cyfryzacji. Reporterzy "Superwizjera" dotarli do świadków i dokumentów prokuratury, które obciążają wiceministra. Mimo to Andruszkiewicz nigdy nie został nawet przesłuchany, a to i inne śledztwa dotyczące narodowców - stanęły w miejscu.