"Teatr akademicki i jego dyrektor". Reportaż "Superwizjera"

Warszawski Teatr Akademicki działa od ponad 30 lat, a obecnie na jego czele stoi Ryszard A. - mało znany aktor i reżyser. Na castingi do ról zaprasza przede wszystkim licealistki i studentki, aktorek szuka też na stronach dla modelek. Metody, które stosuje wobec swoich podopiecznych, są wstrząsające. Dziennikarka "Superwizjera" przez dwa miesiące brała udział w "warsztatach" w teatrze Ryszarda A. To, co tam zobaczyła i usłyszała, jest szokujące. Jak to możliwe, że przez tyle lat nikt nie zauważył, że dyrektor molestuje i gnębi początkujące aktorki? Reportaż Iwony Poredy-Łakomskiej w specjalnym wydaniu "Superwizjera" w sobotę o godzinie 23 w TVN24.