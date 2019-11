"Wyłam, płakałam z bólu". Chciały powiększyć piersi, walczą o powrót do zdrowia

Aquafilling - to miała być nowoczesna i bezpieczna metoda powiększania piersi. Od kilku lat jest dostępna w Polsce. Zdecydowały się na nią tysiące kobiet. Część z nich trafiła do szpitala z ciężkimi powikłaniami po zabiegu. Więcej w reportażu "Superwizjera" w sobotę o godzinie 20 w TVN24.

Dziś są oszpecone i zrujnowane psychicznie. - Miałam wrażenie, jakbym miała setki tysięcy igiełek w piersi. Wszystko mnie kłuło. Wtedy poczułam, że pierś pękła mi po raz pierwszy. - opowiada w reportażu jedna z pokrzywdzonych.

- To jest substancja, które nigdy nie powinna być wstrzyknięta do organizmu. To są doświadczenia na ludziach - mówią lekarze, którzy walczą o powrót do zdrowia kobiet, które zdecydowały się na zabieg.

"Powiększanie piersi żelem Aquafilling"

Dziennikarz "Superwizjera" Michał Fuja dotarł do ludzi, którzy produkują i wprowadzają na rynek ten niebezpieczny produkt. Szukał odpowiedzi na pytanie: dlaczego nie reagują na krzywdę pacjentek?



Źródło: Superwizjer TVN