"Dla takich chwil się żyje". Policjant, który uwierzył Tomaszowi Komendzie

Video: Superwizjer TVN

Policjant, który uwierzył Tomaszowi Komendzie: powiedział -...

14.12 | Remigiusz Korejwo - to policjant, któremu Tomasz Komenda zawdzięcza swoją wolność. To on uwierzył w niewinność Tomasza, niesłusznie skazanego na 25 lat więzienia za brutalną zbrodnię. Do tej pory Remigiusz Korejwo ukrywał swoją tożsamość - po raz pierwszy zgodził się ujawnić w rozmowie w Studiu Superwizjera. Już jutro - bez zakrytej twarzy i zmienionego głosu - opowie o swojej pracy, dzięki której Tomasz Komenda wyszedł z więzienia i został całkowicie oczyszczony z zarzutów.

